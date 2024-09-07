踏進NBA第一步！河村勇輝正式和灰熊簽下合約　自曝目前英文水平

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曼菲斯灰熊官方宣布簽下河村勇輝、Armando Bacot、Miye Oni、Maozinha Pereira等4名球員，合約細節沒有公布。畢業於福岡第一高等學校的河村勇輝，上季獲得了B聯賽2022-23賽季例行賽MVP，並在今年夏天的巴黎奧運會上表現亮眼，場均可貢獻20.3分和7.7次助攻，這是他達成在NBA打球夢想的第一步。河村勇輝在今年的巴黎奧運上，場均出賽25分鐘，可以得到20.3分3.3籃板7.7助攻1抄截，三項命中率為33.9/40.6/100%，根據此前報道，他與灰熊簽下的是一份Exhibit 10合約。「我將於9月中旬前往美國試訓NBA。說實話，我很驚訝我一直夢想的登上NBA舞台的機會現在就在眼前。能夠做到這一點，感謝一直以來支持我的家人，感謝指導我的教練，感謝與我並肩作戰的隊友，以及所有支持我的粉絲。然而，我們才剛站在起跑線上。我一定會贏得一份雙向合同和一份正式的NBA合約，我會盡全力站在NBA球場上，給大家帶來好消息，報答大家的恩情。」在日前橫濱海盜為其舉辦的告別儀式上，河村勇輝如此說道，如今他已經做到第一點了。正如他自己所說，加入NBA的挑戰從這裡開始。日本球員中，田臥勇太在2004年為後人首開道路，渡邊雄太在2018年簽下雙向合約，八村壘在2019年選秀大會首輪被選中，並持續活躍至今，這些人都為河村勇輝開闢道路。作為控球後衛，河村勇輝加入NBA後不僅要精進場上技術，擁有良好的溝通能力，也是打好一號位的關鍵之一。因此他透露自己目前也在努力學習英文，但目前還說得不是很好，他表示：「如果滿分是100分的話，那目前就是10分左右。」