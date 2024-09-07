嗆超思雞蛋、疫苗、光電等弊案都沒人辦！趙少康：賴清德不要雙標

民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案中圖利，遭羈押禁見。中廣前董事長趙少康說，要提醒司法機關，辦案不能雙標，不能只辦柯文哲的京華城跟政治獻金案，民進黨涉及的超思雞蛋、疫苗、口罩採購跟光電等弊案更多，為什麼都拖著沒人辦？
趙少康在臉書說，京華城案應了「當選過關、落選被關」的老話，總統賴清德如果真的乾淨清廉，真想洗刷前總統蔡英文執政期間，民進黨跟黑金掛鉤的形象，這麼多明顯有問題的案子要辦就應該全部辦，否則即使他動了行政院前副院長鄭文燦，也只是抓小放大而已，鄭文燦被指涉入的案子不只如此，其他更大的案子怎麼都不辦？
趙少康說，民進黨過去8年執政期間，各種採購弊案頻傳，只要出現國難，「綠友友們」就能發大財，難道沒有官員圖利、貪汙？光電案、超思進口雞蛋案、小吃店採購快篩案、疫苗案、口罩案等等，這麼多年過去了，很多民代公開提出質疑，也有人檢舉告發，為什麼檢調都沒動作？只要選擇性辦案，就是雙重標準、就是政治追殺。
趙少康呼籲，證據到哪裡就辦到哪裡！司法必須公正、辦案不能雙標，賴清德不要以為先挑個鄭文燦的小案子辦辦，就能預先撇清政治辦案的質疑，接下來可以順理成章的大辦民眾黨跟國民黨人士，博得好名聲，人民都在等著看，你怎麼處理自己黨內的藏污納垢。
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趙少康說，民進黨過去8年執政期間，各種採購弊案頻傳，只要出現國難，「綠友友們」就能發大財，難道沒有官員圖利、貪汙？光電案、超思進口雞蛋案、小吃店採購快篩案、疫苗案、口罩案等等，這麼多年過去了，很多民代公開提出質疑，也有人檢舉告發，為什麼檢調都沒動作？只要選擇性辦案，就是雙重標準、就是政治追殺。
趙少康呼籲，證據到哪裡就辦到哪裡！司法必須公正、辦案不能雙標，賴清德不要以為先挑個鄭文燦的小案子辦辦，就能預先撇清政治辦案的質疑，接下來可以順理成章的大辦民眾黨跟國民黨人士，博得好名聲，人民都在等著看，你怎麼處理自己黨內的藏污納垢。
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