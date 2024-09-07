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「馬術帕運」登Google Doodle！賽事分級、賽場「凡爾賽宮」極美

記者周淑萍/綜合報導

▲Google首頁的Doodle塗鴉今天換上「馬術帕運」主題。（圖／翻攝官網）
▲Google首頁的Doodle塗鴉今天換上「馬術帕運」主題。（圖／翻攝官網）
2024巴黎帕拉林匹克運動會（Paralympic Games，簡稱「帕運」）馬術今（7）登場，Google首頁換上全新Doodle動畫應援，在本屆奧運和帕運上大出風頭的奧運小鳥這次換上騎馬帽，奮力拉動韁繩騎馬，背景就是今年馬術比賽場地凡爾賽宮選擇凡爾賽宮的原因是什麼？馬術帕運該如何分級？《NOWnews今日新聞》帶讀者一文掌握。

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▲Google Doodle 馬術帕運。（圖／翻攝官網）
▲Google Doodle 改為馬術帕運主題，點進去後即可查閱相關資訊。（圖／翻攝官網）
2024巴黎帕拉林匹克運動會是身心障礙運動員的最高殿堂，台灣今年共有13名好手在7項運動種類取得參賽資格，賽程即將進入尾聲，開幕式預計在台灣時間9月9日凌晨2時舉辦。

🟡台灣截至目前為止拿下3銀2銅的好成績
📍銀牌 田曉雯、林姿妤／桌球女雙WD20級別
📍銀牌 陳柏諺／桌球男單MS11級別
📍銀牌 程銘志／桌球男單TT5級別
📍銅牌 田曉雯／桌球女單TT10級別
📍銅牌 蕭翔文／跆拳道男子K44級58公斤級

▲我國桌球女將田曉雯、林姿妤，臺灣時間今（1）日凌晨在「2024年第17屆巴黎帕拉林匹克運動會」女雙WD20級金牌戰，以7：11、6：11、11：3、10：12不敵澳洲組合收下銀牌，但仍追平桌球隊史在帕運的最佳成績。（圖／體育署提供）
▲桌球女將田曉雯、林姿妤，女雙WD20級拿下銀牌的好成績。（圖／體育署提供）
🟡帕運馬術比賽地點「凡爾賽宮」
今年奧運和帕運馬術地點都在法國知名景點凡爾賽宮，別具意義。馬術在法國歷史上佔據了重要地位，凡爾賽宮的皇家馬廄於1682年由法國國王路易十四建立，最初是為了飼養王室的狩獵馬。曾經容納超過2000匹馬，並培育出許多優秀的騎手和馬匹，成為法國馬術的發源地之一，更讓馬匹在宮廷生活中扮演著關鍵角色。凡爾賽宮馬房的也成為有史以來最偉大的皇家馬房建築。

🟡帕運馬術比賽分級
殘疾人馬術比賽共分為五個級別，等級越低代表殘障程度越高
📍I級：該級別運動員四肢及軀幹均有嚴重殘疾。通常需要使用輪椅。
📍II級：該級別運動員軀幹殘疾程度嚴重，且上肢殘疾程度輕微，或軀幹、上肢、腿部殘疾程度均為中等。通常需要使用輪椅。
📍III級：該級別運動員下肢殘疾程度嚴重，且軀幹殘疾程度輕微，或軀幹、上肢、腿部殘疾程度均為輕微。可能需要使用輪椅。
📍IV級：該級別運動員上肢嚴重殘疾或萎縮，或四肢中度殘疾。B1級視覺障礙運動員也會被分到該級別。通常不需要使用輪椅。
📍V級：該級別運動員有輕度的肌肉強度及活動障礙、一至兩條肢體有殘障。B2級視覺障礙運動員也會被分到該級別。

🟡2024巴黎帕運直播、轉播、線上看平台
有線電視：ELTA TV愛爾達電視
無線電視：公共電視（CH 13台）、華視（CH 52台）
線上收看：Hami Video （部分賽事提供免費線上看

▲本屆巴黎奧運現代五項、馬術將在凡爾賽宮舉行。（圖／美聯社／達志影像）
▲本屆巴黎奧運、帕運馬術比賽場地選在知名地標「凡爾賽宮」舉行。（圖／美聯社／達志影像）

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