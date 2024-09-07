現代版百官行述？簡舒培批柯文哲為財團遞上刀叉「完全是腥政治」

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媒體報導，檢廉發現前台北市長柯文哲收取威京集團主席沈慶京新台幣1500萬元隨身碟事證；對此，台北市議員簡舒培今（7）日諷刺，「一邊罵財團，一邊跟財團友好，甚至還跟財團收錢，完全就是說一套做一套的『腥政治』」。對於媒體報導，民眾黨回應，若檢方掌握此證據，為何不在聲押時提出，而是趁柯文哲無法自辯時製造操作片面扭曲資訊，司法單位應即刻說明自清。簡舒培在臉書指出，柯文哲在台北看守所的第一天，有沒有反省不得而知，但京華城案似乎有更爆炸性的進展，據媒體報導，檢廉在搜索柯文哲住家時找到一個關鍵USB隨身碟。簡舒培說，這一個禮拜以來，民眾黨不斷帶風向抹黑檢調沒有證據、沒有金流，如今柯文哲收受沈慶京1500萬的金流曝光，被狠狠打了一巴掌的民眾黨，在氣急敗壞之餘，也只能更用力罵檢調來壯膽。簡舒培提到，昨天柯文哲收押後，大家才發現，原來10年前的9月5日是柯文哲登記參選台北市長的日子，10年前後的對照讓很多人不勝唏噓，但大家最想知道的是，為什麼10年前號稱政治素人，喊著要從首都開始改變台灣的政治文化的柯文哲，竟然在擔任首都市長時，與財團「麻吉麻吉」，還送給財團200億的容積，另一隻手還收受財團的好處，實在是有夠諷刺。簡舒培直言，柯文哲過去對財團的形容像是「拿刀叉吃人肉」、「我不是反商、仇富，只是反對奸商、官商勾結」、「財團大老闆要見我，只能到市府吃便當」，當時獲得的掌聲有多少，現在打臉就有多大力，原來柯文哲不只幫財團遞上刀叉，還到陶朱隱園跟大老闆嗨唱KTV，「一邊罵財團，一邊跟財團友好，甚至還跟財團收錢，完全就是說一套做一套的『腥政治』」。簡舒培指出，如果柯文哲的帳冊內容真的如媒體所報導，不只紀錄了沈慶京的1500萬，還有與集團總裁、科技業大老的來往紀錄，那真的是現代版的百官行述。簡舒培質疑，帳冊中的這些大老闆們，「是不是都有業務與台北市政府有關？當中又有沒有對價關係？財團為什麼要雙手奉上這些好處給柯文哲？柯文哲如果真的收了這麼多錢，那這些錢到底藏到哪裡去？」她呼籲，民眾黨跟柯文哲不要再閃躲，必須誠實招來。