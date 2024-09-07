「法官」Judge連10場未開轟！火球男Gil繳好投　洋基3：0完封小熊

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MLB美國職棒紐約洋基今（7）日前往客場踢館芝加哥小熊，，洋基此戰則靠著傷癒歸隊的火球男Luis Gil，繳出6局無失分的優質先發，終場就以3：0完封小熊，也終止2連敗。本場比賽洋基推派傷癒歸隊的Luis Gil掛帥先發，而Gil本季至今表現相當出色，繳出12勝6敗，防禦率3.39的成績，也被看好能夠爭奪美聯新人王獎項。此戰前2局雙方都未能越雷池一步，比賽來到3局上半，洋基率先發動攻勢，，隨後上場的Austin Wells也補上左外野二壘安打，一口氣送回2名跑者，洋基取得3：0領先，而這3分也奠定此戰勝基。上一役面對海盜猛敲17安、灌進12分的小熊打線，此戰則是靜悄悄，而Gil下場後，小熊打線也遭到對方投手輪番封鎖，終場就以0：3遭到洋基完封。而目前位居大聯盟全壘打、打點雙冠王的洋基當家球星「法官」Aaron Judge，此役則是3打數敲出1支安打，進帳1分打點，吞下1次三振。，若要突破個人過去締造的單季62轟紀錄，必須得要再加把勁才行。