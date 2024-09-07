「法官」Judge連10場未開轟！火球男Gil繳好投　洋基3：0完封小熊

MLB美國職棒紐約洋基今（7）日前往客場踢館芝加哥小熊，賽前已經連9場未敲出全壘打的洋基當家巨砲「法官」Aaron Judge，本場比賽則是仍未能開轟，連10場未開轟也是個人本季最長，洋基此戰則靠著傷癒歸隊的火球男Luis Gil，繳出6局無失分的優質先發，終場就以3：0完封小熊，也終止2連敗。
Gil此戰傷癒歸隊掛帥先發 主投6局僅被敲1安無失分
本場比賽洋基推派傷癒歸隊的Luis Gil掛帥先發，他在上個月21日先發對戰守護者時，僅投3局就因為下背部拉傷關係提前退場，賽後也進入到15天傷兵名單。而Gil本季至今表現相當出色，繳出12勝6敗，防禦率3.39的成績，也被看好能夠爭奪美聯新人王獎項。
此戰前2局雙方都未能越雷池一步，比賽來到3局上半，洋基率先發動攻勢，當家球星Aaron Judge在無人出局一、二壘有人情況下，適時敲出左外野二壘安打，這是他本季第33支二壘安打，也幫助條紋軍先馳得點，隨後上場的Austin Wells也補上左外野二壘安打，一口氣送回2名跑者，洋基取得3：0領先，而這3分也奠定此戰勝基。
上一役面對海盜猛敲17安、灌進12分的小熊打線，此戰則是靜悄悄，並受制於Luis Gil的6局好投，始終無法有效製造攻勢，甚至團隊只從Gil的手中敲出1支安打。而Gil下場後，小熊打線也遭到對方投手輪番封鎖，終場就以0：3遭到洋基完封。
Judge已連10場未開轟 挑戰62轟得加把勁
而目前位居大聯盟全壘打、打點雙冠王的洋基當家球星「法官」Aaron Judge，此役則是3打數敲出1支安打，進帳1分打點，吞下1次三振。近10場已經沒開轟的Judge，也刷新個人本季新高，全壘打目前仍停留在51轟，若要突破個人過去締造的單季62轟紀錄，必須得要再加把勁才行。
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本場比賽洋基推派傷癒歸隊的Luis Gil掛帥先發，他在上個月21日先發對戰守護者時，僅投3局就因為下背部拉傷關係提前退場，賽後也進入到15天傷兵名單。而Gil本季至今表現相當出色，繳出12勝6敗，防禦率3.39的成績，也被看好能夠爭奪美聯新人王獎項。
此戰前2局雙方都未能越雷池一步，比賽來到3局上半，洋基率先發動攻勢，當家球星Aaron Judge在無人出局一、二壘有人情況下，適時敲出左外野二壘安打，這是他本季第33支二壘安打，也幫助條紋軍先馳得點，隨後上場的Austin Wells也補上左外野二壘安打，一口氣送回2名跑者，洋基取得3：0領先，而這3分也奠定此戰勝基。
上一役面對海盜猛敲17安、灌進12分的小熊打線，此戰則是靜悄悄，並受制於Luis Gil的6局好投，始終無法有效製造攻勢，甚至團隊只從Gil的手中敲出1支安打。而Gil下場後，小熊打線也遭到對方投手輪番封鎖，終場就以0：3遭到洋基完封。
Judge已連10場未開轟 挑戰62轟得加把勁
而目前位居大聯盟全壘打、打點雙冠王的洋基當家球星「法官」Aaron Judge，此役則是3打數敲出1支安打，進帳1分打點，吞下1次三振。近10場已經沒開轟的Judge，也刷新個人本季新高，全壘打目前仍停留在51轟，若要突破個人過去締造的單季62轟紀錄，必須得要再加把勁才行。