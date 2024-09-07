教育部助56校職涯輔導　南應大逾千學生藉CEO養成計畫創人生藍圖

年輕人面對未來全球勞動環境與產業模式的變化，應該如何超前部署個人職涯？教育部青年發展署今年透過《大專校院推動職涯輔導補助計畫》補助56所學校結合業界資源，辦理72件多元職涯輔導方案，其中台南應用科技大學計有超過1000人次參與《人生CEO養成計畫》，包含講座、產業參訪、諮商等活動，協助學生開創未來職涯藍圖。
教育部表示，修讀「產業前景與職涯規劃」課程的台南應用科技大學學生林姿妤分享，「讓我印象最深刻的是一個名為『大學實境』的桌遊，首先抽取不同的家世背景，但每個人擁有同等的時間可以規劃分配，成功與否就要靠個人時間的安排與努力。從遊戲中，我了解到應該為未來去努力。」
另外，台南應用科技大學推動職涯貼身服務，建置「職涯定向自我檢測平台」，整合各種職涯量表提供學生運用，還有「職涯諮詢室」，藉由校內與業界職涯輔導師駐點，賦予學生職涯探索、產業資訊與職業媒合的交流空間，其中學生陳宜霞在參與何倫碼的解析講座後以職涯諮商釐清個人專長，及與需要克服的個性缺點，對於未來調整選課與學習心態上都有莫大的幫助。
學生沈妤蓓分享，「一場『職遊旅人』的活動，讓我深入了解到各種職業背後的辛苦，非僅是外人所見的光鮮亮麗，因而反思這是否是自己所能接受或想要的未來。」至於選修「職涯與簡報規劃」課程與參與「職場事業與人生常勝心法與作法」講座的學生董季昀則說，「老師說書是讀給自己的，如果只是為了考試，你會讀不下，但相對地，若只是看一些沒有用處的書籍以及訊息，也只會占用我們的大腦空間，把大腦當垃圾堆，提醒我們要去思考什麼是充實，甚麼又是虛度光陰。」
教育部說明，青年發展署提供多元的職輔措施，協助青年學子完成自己的人生計畫。相關資訊詳見「青年職涯輔導資訊平台」。
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另外，台南應用科技大學推動職涯貼身服務，建置「職涯定向自我檢測平台」，整合各種職涯量表提供學生運用，還有「職涯諮詢室」，藉由校內與業界職涯輔導師駐點，賦予學生職涯探索、產業資訊與職業媒合的交流空間，其中學生陳宜霞在參與何倫碼的解析講座後以職涯諮商釐清個人專長，及與需要克服的個性缺點，對於未來調整選課與學習心態上都有莫大的幫助。
學生沈妤蓓分享，「一場『職遊旅人』的活動，讓我深入了解到各種職業背後的辛苦，非僅是外人所見的光鮮亮麗，因而反思這是否是自己所能接受或想要的未來。」至於選修「職涯與簡報規劃」課程與參與「職場事業與人生常勝心法與作法」講座的學生董季昀則說，「老師說書是讀給自己的，如果只是為了考試，你會讀不下，但相對地，若只是看一些沒有用處的書籍以及訊息，也只會占用我們的大腦空間，把大腦當垃圾堆，提醒我們要去思考什麼是充實，甚麼又是虛度光陰。」
教育部說明，青年發展署提供多元的職輔措施，協助青年學子完成自己的人生計畫。相關資訊詳見「青年職涯輔導資訊平台」。