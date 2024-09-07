Lindor更值得國聯MVP？紅襪主帥挺大谷翔平：沒有其他人像他一樣

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美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊球星大谷翔平本季達成「40轟40盜」的數據，還有機會挑戰「50轟50盜」，被認為是國家聯盟MVP的有力候選人。效力於紐約大都會的游擊手Francisco Lindor被認為是他主要的競爭者，紐約媒體近期表示Lindor在防守端的貢獻，讓他對比賽整體影響力更勝大谷。不過對此波士頓紅襪總教練Alex Cora持反面意見，他表示50轟50盜是歷史偉業，並非人人能達成，而Lindor的成績則相對普通，因此更看好大谷拿下獎項。美國媒體近期正瘋狂向專家、其他球隊的「中立」教練、球員，詢問關於大谷和Lindor之間的國聯MVP爭奪戰。此前紐約當地報紙《紐約郵報》在標題中寫道：「Francisco Lindor對大都會隊的整體影響力，可能會讓大谷翔平在史詩般的賽季中丟掉MVP。」力挺自家球星可以壓過大谷，拿下這一季的國聯MVP。30歲的Lindor，本季繳出157安、30轟、84分打點的數據，雖然不如大谷的158安、44轟、99分打點表現，但作為遊擊手，他在防守上的貢獻很大，美國數據網站Fangraphs計算出的他的WAR值超過了大谷。站在《紐約郵報》這一派的論點認為，大谷翔平本季擔任指定打擊，貢獻度無法和身為游擊手、承擔巨大防守工作的Lindor相比。但顯然這個論點無法說服所有人。Cora教練在受訪時說：「（大谷）現在是40轟40盜，但他可能會達到50轟50盜。我愛 Lindor，他表現很棒，但還有其他球員也能打出像他這樣的賽季。可是沒有其他球員能像大谷一樣。」他更支持大谷翔平獲得本季的國聯MVP。本季，大谷成為日本史上第一位、也是大聯盟史上第6位達到40轟40盜壘的球員。截至5日，他已經增加到44支全壘打和46個盜壘，處於挑戰「50轟50盜」範圍內。