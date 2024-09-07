李亦伸專欄／「日本原裝」河村勇輝勇闖NBA　有機會被灰熊留下？

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。河村勇輝是日本自己培養出來矮控球，沒有旅美打高中、大學籃球經歷，河村勇輝為亞洲球員和矮後衛開闢一條勇往NBA挑戰極致道路。「Exhibit 10」是一分訓練營合同，例行賽開打前被裁，這名球員可以加盟NBA發展聯盟球隊，最多可以額外拿到7.75萬美元獎金。例行賽開打仍在球隊名單，就必須把這分合約轉為「雙向合約」。，除非合約轉正。出名雙向合約球員包括當年暴龍渡邊雄太、湖人Alex Caruso、熱火Duncan Robinson，都是NBA落選秀，透過雙向合約成為打進NBA。。灰熊主控Ja Morant、Marcus Smart非常夠用，主要替補Derrick Rose，上季也只打了24場，灰熊對替補控球需求性不高，上場空間更小。灰熊季前訓練營還有今年第二輪新秀康乃狄克大學190公分高齡後衛Cam Spencer加入競爭，172公分河村勇輝必須把握機會打出最好表現。在NBA打球，也可能是河村勇輝最終被灰熊放棄關鍵。進攻端河村勇輝組織力、擋拆外線和突破處理球、速度反擊應該都可以勝任，但他需要時間去適應NBA打法和節奏，以河村勇輝在2023籃球世界盃和2024巴黎奧運精湛表現，河村勇輝應該沒有問題，他能在反擊、速度和擋拆進攻中發揮相當作用，成為改變比賽奇兵和主要替補控球。亞裔球員挑戰NBA，原本就很難得到教練信任，得到足夠多上場時間測試和磨練，遠低於水平的矮小亞洲控球後衛肯定更加困難。河村勇輝跟當年田臥勇太比起來如何?田臥勇太身高175公分，比河村勇輝更高一點，但身高還是偏矮，以灰熊目前控球人手配置，，適合留在發展聯盟磨練，如果15人名單控球出現傷病，可以調過來試試做為球隊第3或第4控球。我的預測：，他在巴黎奧運出色表現和去年籃球世界盃都讓人印象深刻，速度可以改變比賽節奏，擋拆後的三分、突破、分球都在水準以上，河村勇輝已經是一名世界級控球後衛，他有能力在任何一個職業聯盟打球。灰熊教練Taylor Jenkins對河村勇輝有多了解？他願不願意給河村更多上場空間和時間測試至為關鍵。