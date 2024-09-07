直言湖人勇士都是爛隊！「惡漢」巴克利：不知為何要每天報導他們

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▲洛杉磯湖人休賽季補強力道不足，僅與陣中球星LeBron James完成續約，也讓人擔心他們新賽季的表現。（圖／美聯社／達志影像）

▲金州勇士今年休賽季最終沒能成功留下前明星射手「K湯」Klay Thompson，他以3年5000萬美元（約新台幣16.2億元）價碼轉戰獨行俠，而在Thompson離開灣區之後，他的位置將由年僅21歲的小將Brandin Podziemski（右）給補上。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃2024-25新賽季預計將在台灣時間10月23日進行開幕戰，由波士頓塞爾提克對決紐約尼克，另外洛杉磯湖人則將交手明尼蘇達灰狼。而新賽季2支人氣球隊的表現仍然受到外界高度關注，那就是湖人隊與勇士隊，「惡漢」Charles Barkley近日做客NBA分析員Bill Simmons的Podcast節目，期間他談到了湖人和勇士這2支人氣球隊，Barkley表示，「我不知道你們現在是否在看我們的節目，但我還是一直在思考，為什麼你們還在報導他們？還在問他們是否是有力競爭者？為什麼你們一直在告訴我們湖人和勇士很強，可是湖人真的太差了，勇士也太差了。」Charles Barkley如此說到。而湖人與勇士上個賽季的表現，確實不符外界與球迷期待，勇士上賽季最終在附加賽首戰就不敵國王，無緣闖進季後賽；至於湖人則是在首輪面對到金塊，最終也以1：4遭到淘汰出局。