直言湖人勇士都是爛隊！「惡漢」巴克利：不知為何要每天報導他們

NBA美國職籃2024-25新賽季預計將在台灣時間10月23日進行開幕戰，由波士頓塞爾提克對決紐約尼克，另外洛杉磯湖人則將交手明尼蘇達灰狼。而新賽季2支人氣球隊的表現仍然受到外界高度關注，那就是湖人隊與勇士隊，不過稍早傳奇球星「惡漢」巴克利（Charles Barkley）則在節目上直言：「我早就說過湖人跟勇士很爛，不知道為什麼還要報導他們。」
Barkley節目上開炮 稱湖人跟勇士都很爛
「惡漢」Charles Barkley近日做客NBA分析員Bill Simmons的Podcast節目，期間他談到了湖人和勇士這2支人氣球隊，Barkley表示，「我不知道你們現在是否在看我們的節目，但從去年開始，我就已經發表過一些言論，就是針對很多像ESPN這樣的小丑們。」
「最近3個月以來，包括ESPN在內很多媒體一直在問，湖人和勇士是有實力的競爭球隊嗎？可是6個月前我就說過，湖人很爛，勇士也很爛。但我還是一直在思考，為什麼你們還在報導他們？還在問他們是否是有力競爭者？為什麼你們一直在告訴我們湖人和勇士很強，可是湖人真的太差了，勇士也太差了。」Charles Barkley如此說到。
湖人、勇士休賽季引援力道不足 新賽季表現讓人擔心
而湖人與勇士上個賽季的表現，確實不符外界與球迷期待，勇士上賽季最終在附加賽首戰就不敵國王，無緣闖進季後賽；至於湖人則是在首輪面對到金塊，最終也以1：4遭到淘汰出局。而這2隊在休賽季的引援力道也不如預期，新賽季他們的名次將很可能再度在附加賽周圍徘徊。
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「惡漢」Charles Barkley近日做客NBA分析員Bill Simmons的Podcast節目，期間他談到了湖人和勇士這2支人氣球隊，Barkley表示，「我不知道你們現在是否在看我們的節目，但從去年開始，我就已經發表過一些言論，就是針對很多像ESPN這樣的小丑們。」
「最近3個月以來，包括ESPN在內很多媒體一直在問，湖人和勇士是有實力的競爭球隊嗎？可是6個月前我就說過，湖人很爛，勇士也很爛。但我還是一直在思考，為什麼你們還在報導他們？還在問他們是否是有力競爭者？為什麼你們一直在告訴我們湖人和勇士很強，可是湖人真的太差了，勇士也太差了。」Charles Barkley如此說到。
湖人、勇士休賽季引援力道不足 新賽季表現讓人擔心
而湖人與勇士上個賽季的表現，確實不符外界與球迷期待，勇士上賽季最終在附加賽首戰就不敵國王，無緣闖進季後賽；至於湖人則是在首輪面對到金塊，最終也以1：4遭到淘汰出局。而這2隊在休賽季的引援力道也不如預期，新賽季他們的名次將很可能再度在附加賽周圍徘徊。