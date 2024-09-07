修法廢「圖利」罪？黃智賢酸：柯文哲黨羽的反撲　乾脆貪污也除罪

民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案中圖利，遭羈押禁見，不過檢調並未查出可疑金流。前立委蔡正元批，柯文哲這次遭羈押的理由很奇怪，「罪狀是羅織的」，喊話藍白修法廢圖利罪。資深媒體人黃智賢反嗆，圖利罪除罪化，是柯文哲黨羽的一次反撲，乾脆整個貪汙一起除罪化。黑槍貪賭詐，順便恢復可以選舉當官。
黃智賢在臉書說，最近藍白陣營為了營救柯文哲，已經沒有底線，出現一種詭論，說國際上沒有圖利罪，但其實不少國家都有圖利罪，且每個地區的人民，都會訂定符合自己要求的法律來生活，動不動以國際來挾制人民的自由意志。無法說服社會。
黃智賢說，台灣的《貪汙治罪條例》定義圖利罪，「對於主管或監督之事務，明知違背法律、法律授權之法規命令、職權命令、自治條例、自治規則、委辦規則或其他對多數不特定人民就一般事項所作對外發生法律效果之規定，直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者。」他說，京華城容積率，當然是台北市長主管事務。
黃智賢說，無數的人證、物證、公文，都證明柯文哲，柯文哲「明知違背法律」，還是堅持透過市長職權，讓京華城拿到840%容積率。這條「圖利罪」，就是希望公務員，不要「明知違法」，還給自己或他人「違法之利益」。這條法律是鎮妖魔鬼怪的法寶。如果沒有這條法律，那貪官即使拿錢辦事，但只要沒被抓到，怎麼違法都沒關係。
黃智賢說，刪掉圖利罪以後，政客可以隨意給財團、金主、樁腳、自己人各種違法利益。容積率要多少給多少。土地隨意變更。執照隨意給。只要政客開心，章就蓋下去。還可以堂而皇之威逼公務員，違法配合。奉公守法的公務員還真只能乖乖配合。因為犯法，已經無罪了。法律條文成為笑話。
黃智賢嘲諷，可是，這樣實在還是太小氣。貪官汙吏怎會開心？不如，乾脆行賄收賄，都除罪化。讓大官可以公開收錢，不用藏了。這樣，大家才會一家親。
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黃智賢說，台灣的《貪汙治罪條例》定義圖利罪，「對於主管或監督之事務，明知違背法律、法律授權之法規命令、職權命令、自治條例、自治規則、委辦規則或其他對多數不特定人民就一般事項所作對外發生法律效果之規定，直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者。」他說，京華城容積率，當然是台北市長主管事務。
黃智賢說，無數的人證、物證、公文，都證明柯文哲，柯文哲「明知違背法律」，還是堅持透過市長職權，讓京華城拿到840%容積率。這條「圖利罪」，就是希望公務員，不要「明知違法」，還給自己或他人「違法之利益」。這條法律是鎮妖魔鬼怪的法寶。如果沒有這條法律，那貪官即使拿錢辦事，但只要沒被抓到，怎麼違法都沒關係。
黃智賢說，刪掉圖利罪以後，政客可以隨意給財團、金主、樁腳、自己人各種違法利益。容積率要多少給多少。土地隨意變更。執照隨意給。只要政客開心，章就蓋下去。還可以堂而皇之威逼公務員，違法配合。奉公守法的公務員還真只能乖乖配合。因為犯法，已經無罪了。法律條文成為笑話。
黃智賢嘲諷，可是，這樣實在還是太小氣。貪官汙吏怎會開心？不如，乾脆行賄收賄，都除罪化。讓大官可以公開收錢，不用藏了。這樣，大家才會一家親。
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