柯文哲「1500小沈」掀討論　媒體人：讓柯文哲斃命鐵證不是這個

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媒體報導，檢廉發現前台北市長柯文哲收取威京集團主席沈慶京新台幣1500萬元隨身碟事證；不過，媒體人謝曜州今（7）日認為，讓阿北從意氣風發，突然變成落寞的一刀斃命鐵證不是這個。對於媒體報導，民眾黨回應，若檢方掌握此證據，為何不在聲押時提出，而是趁柯文哲無法自辯時製造操作片面扭曲資訊，司法單位應即刻說明自清。謝曜州在臉書表示，「2022/11/1小沈1500沈慶京」這句話，看起來怎麼看都比較像是約下午3點見面，「如果柯文哲有秘帳在usb裡面，他從家裡出來的時候怎麼可能還會這麼大聲嗆：你們這樣對我證據在哪裡？」謝曜州指出，地院裁定的內容是還沒有金流，顯示法官也覺得是約時間，否則就不會只有圖利罪，雖然他覺得比較像是約時間見面，但案子通過後柯文哲跟沈慶京見面，還是非常奇怪；他認為，讓阿北從意氣風發，突然變成落寞的一刀斃命鐵證不是這個。