蔡明彥出席拉美情報會議　拜會巴拉圭總統轉交賴清德致函

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國安局長蔡明彥局長近日前往巴拉圭，出席我國與拉丁美洲暨加勒比海情報首長聯席會議，計有9名來自友邦情報及安全首長參加今年會議。蔡明彥在會議中分享中共在我「2合1」選舉期間的介選情況，以及我國相關應處作為。國安局表示，與會首長及代表討論各國面臨境外勢力滲透情形，以及在地協力者的威脅樣態。各友邦在會中高度關切中共在拉美及加勒比海地區政經滲透活動，我方代表則分享中共在我「2合1」選舉期間的介選情況，以及我國相關應處作為。國安局指出，本年度會議通過並簽署「聯合合作備忘錄」，同意透過多邊合作機制，強化國際情報交流、分享情報作業經驗，同時透過各項跨國訓練計畫，推動情報及安全單位「能力建構」(capacity-building)進程。蔡明彥在會議期間拜會巴拉圭貝尼亞(Santiago Peña Palacios)總統，雙方針對國際情勢及雙邊合作議題交換意見。蔡明彥轉交賴清德總統致貝尼亞總統信函，貝尼亞總統亦傳達對賴清德誠摯問候，並重申珍視兩國友好邦誼。