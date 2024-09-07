中秋節沒連假一堆人後悔了！2025年行事曆打開傻眼　6大假期整理

今年中秋節沒有連假，因此也連帶影響到許多人烤肉的行程，尤其是北部民眾過往有多天連假期間選擇到河堤邊烤肉，但現在河堤變成限縮2天開放。就有網友打開行事曆後發現，下一次的連假要到2025年春節才有，連跨年、元旦也剛好沒有連假，大票人都後悔當時聲援「要放連假自己請的政策。」《NOWnews》也特別整理2025年6大連假一次看，值得慶幸的是明年中秋以及國慶因為日期關係，正巧不用補班也有連假可放。
今年行政院取消實施多年的「彈性放假制度」，就有網友在PTT、Threads貼文指出「打開行事曆之後發現，今年的9月中秋節沒有連假、10月國慶日沒有連假，正巧又遇到2025年元旦是禮拜三，因此2024最後四個月都沒有連假，要一直到1月春節才有連假可以放。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「中秋節、國慶日沒連假真的很無言，只是去年剛好遇到比較集中補班，為什麼不是不想補班的人自己請假」、「沒連假才發現真的挺麻煩的....今年如果有連假也才補3天班，中秋節還可以爽玩」、「真的是特例才被講，看2025年就算用舊制也幾乎都不用補班，不懂為什麼要改成這樣，無緣無故浪費特休。」
2024年沒有連假了！2025行事曆「6大連假一次看」
打開2024最後四個月的行事曆，今年已經確定沒有連假，而2025年1月1日元旦則在週三，因此元旦也沒有連假，不過值得慶幸的是，明年的多個節日剛好不是週一就是週五，因此即便是現在行政院取消「彈性放假制度」，明年看上去還是有連假可放，而且還不需要補班。《NOWnews》也特別整理2025年行事曆6大連假一次看，好讓民眾也可以及早安排行程。
📍農曆春節：1/25（六）至2/2（日）
📍228紀念日：2/28（五）至3/2（日）
📍清明連假：4/3（四）至4/6（日）
📍端午連假：5/30（五）至6/1（日）
📍中秋連假：10/4（六）至10/6（一）
📍國慶連假：10/10（五）至10/12（日）
彈性放假制度遭取消！未來不只中秋、國慶受影響
然而行政院目前連續兩年除了春節以外，其他節日全面取消「彈性放假制度」的政策，這樣的制度有人認為好也有人認為不好，不管怎麼改都有人有話要說。而這在之後影響的不會只有中秋節或是國慶日，其他的節日如果在未來幾年也遇到在平日禮拜二、三、四的話也會被影響。
如果未來影響的是清明連假，對於要返鄉掃墓的人來說也不是非常方便，像是2028年的清明節就在週二，如果沒有連假的人，要返鄉掃墓還必須來回舟車勞頓，原本只要跟著彈性放假制度就能有4天連假，但卻要花掉自己的特休去休連假。而在同年的端午節、中秋節、國慶日通通都沒有連假可放，2028年如果還是沒有回調彈性放假的制度，恐怕是近幾年最少連假的一年，到底這個彈性放假制度取消好不好、適不適合台灣人習性，也就見仁見智了。
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「中秋節、國慶日沒連假真的很無言，只是去年剛好遇到比較集中補班，為什麼不是不想補班的人自己請假」、「沒連假才發現真的挺麻煩的....今年如果有連假也才補3天班，中秋節還可以爽玩」、「真的是特例才被講，看2025年就算用舊制也幾乎都不用補班，不懂為什麼要改成這樣，無緣無故浪費特休。」
2024年沒有連假了！2025行事曆「6大連假一次看」
打開2024最後四個月的行事曆，今年已經確定沒有連假，而2025年1月1日元旦則在週三，因此元旦也沒有連假，不過值得慶幸的是，明年的多個節日剛好不是週一就是週五，因此即便是現在行政院取消「彈性放假制度」，明年看上去還是有連假可放，而且還不需要補班。《NOWnews》也特別整理2025年行事曆6大連假一次看，好讓民眾也可以及早安排行程。
📍農曆春節：1/25（六）至2/2（日）
📍228紀念日：2/28（五）至3/2（日）
📍清明連假：4/3（四）至4/6（日）
📍端午連假：5/30（五）至6/1（日）
📍中秋連假：10/4（六）至10/6（一）
📍國慶連假：10/10（五）至10/12（日）
彈性放假制度遭取消！未來不只中秋、國慶受影響
然而行政院目前連續兩年除了春節以外，其他節日全面取消「彈性放假制度」的政策，這樣的制度有人認為好也有人認為不好，不管怎麼改都有人有話要說。而這在之後影響的不會只有中秋節或是國慶日，其他的節日如果在未來幾年也遇到在平日禮拜二、三、四的話也會被影響。
如果未來影響的是清明連假，對於要返鄉掃墓的人來說也不是非常方便，像是2028年的清明節就在週二，如果沒有連假的人，要返鄉掃墓還必須來回舟車勞頓，原本只要跟著彈性放假制度就能有4天連假，但卻要花掉自己的特休去休連假。而在同年的端午節、中秋節、國慶日通通都沒有連假可放，2028年如果還是沒有回調彈性放假的制度，恐怕是近幾年最少連假的一年，到底這個彈性放假制度取消好不好、適不適合台灣人習性，也就見仁見智了。