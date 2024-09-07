中秋節沒連假一堆人後悔了！2025年行事曆打開傻眼　6大假期整理

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▲今年中秋節沒有連假，因此烤肉風氣將可能不如往年，不少人在行程安排上也受到影響。（圖／記者徐銘穗攝）

▲2025年行事曆一次看，即便使用舊制彈性補班，明年也還是有6大連假可以放，而且不需要補班。（圖／行政院人事總處提供）

▲彈性放假制度取消之後，未來影響到的不只有中秋節、國慶日，像是2028年要返鄉掃墓的清明連假也泡湯。（示意圖／取自pixabay）

今年中秋節沒有連假，因此也連帶影響到許多人烤肉的行程，尤其是北部民眾過往有多天連假期間選擇到河堤邊烤肉，但現在河堤變成限縮2天開放。就有網友打開行事曆後發現，下一次的連假要到2025年春節才有，連跨年、元旦也剛好沒有連假，大票人都後悔當時聲援「要放連假自己請的政策。」《NOWnews》也特別整理2025年6大連假一次看，值得慶幸的是明年中秋以及國慶因為日期關係，正巧不用補班也有連假可放。今年行政院取消實施多年的「彈性放假制度」，就有網友在PTT、Threads貼文指出「打開行事曆之後發現，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「真的是特例才被講，看2025年就算用舊制也幾乎都不用補班，不懂為什麼要改成這樣，無緣無故浪費特休。」打開2024最後四個月的行事曆，今年已經確定沒有連假，而2025年1月1日元旦則在週三，因此元旦也沒有連假，《NOWnews》也特別整理2025年行事曆6大連假一次看，好讓民眾也可以及早安排行程。📍農曆春節：1/25（六）至2/2（日）📍228紀念日：2/28（五）至3/2（日）📍清明連假：4/3（四）至4/6（日）📍端午連假：5/30（五）至6/1（日）📍中秋連假：10/4（六）至10/6（一）📍國慶連假：10/10（五）至10/12（日）然而行政院目前連續兩年除了春節以外，其他節日全面取消「彈性放假制度」的政策，這樣的制度有人認為好也有人認為不好，不管怎麼改都有人有話要說。如果未來影響的是清明連假，對於要返鄉掃墓的人來說也不到底這個彈性放假制度取消好不好、適不適合台灣人習性，也就見仁見智了。