周杰倫12月攻進台北大巨蛋　9年前放話「想成為第一人」豪語被挖

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫成為唱進大巨蛋的第一人。（圖／杰威爾音樂提供）

▲周杰倫積極準備大巨蛋演出，盼給歌迷全新體驗。（圖／周杰倫臉書）

周杰倫所屬的杰威爾音樂昨（6）日發出聲明，宣布周杰倫將於今年12月在台北大巨蛋舉辦演唱會。有網友挖出9年前影片，發現周杰倫早已經放話要成為登上大巨蛋辦個人專場演出的第一人。2015年1月周杰倫上黃子佼主持的節目《全球中文音樂榜上榜》，被問到2015年的新年目標時，周杰倫回答道：「我其實真的滿希望說可以在那個，台灣有那個大巨蛋，現在有在蓋嘛，希望可以是在那邊唱的第一位。」黃子佼聽了表示：「如果周杰倫辦在大巨蛋，那個票應該也是秒殺，因為裡面很大，一定要很有號召力的人才可以辦在那。」周杰倫則說：「想去那邊感受一下。」9年多過去，周杰倫實現了當年立下的目標，將成為在大巨蛋舉辦專場演唱會的第一人。台北大巨蛋今年正式啟用以後，許多人都在觀望，誰會是第一組唱進大巨蛋的歌手？許多天王天后們都想成為寫下歷史的人，如今被周杰倫成功拿下第一棒。杰威爾在聲明中表示：「演出團隊也因應大巨蛋這個全新的場地積極準備中。而作為第一個在大巨蛋舉辦個唱的歌手，一向喜歡創新的周杰倫，希望在這裡帶給大家全新的感受與體驗。」而這不但是周杰倫第一場大巨蛋專場，也是天王相隔7年，才終於在台北舉辦的個人演唱會，歌迷們都已經期待許久，直呼已經等不及啦！