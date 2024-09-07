周杰倫大巨蛋開唱！粉絲跪求1件事　抽選、實名購票優缺點一次看

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▲見到黃牛們摩拳擦掌準備大撈一筆，粉絲們也無奈湧入杰威爾音樂、周杰倫的IG留言：「拜託一定要開實名制，不然又要跟黃牛搶票了」、「讓真粉絲進去聽吧！」（圖／jaychou IG）

▲去年《嘉年華》巡迴到上海站時，周杰倫就率先使用「實名制」抵制黃牛，台灣粉絲也敲碗期望主辦單位也能仿效。（圖／杰威爾音樂臉書）

▲「抽票制」的購票機制近來逐漸在台灣盛行，如即將來台開唱的日本偶像男團「浪花男子」便是使用抽票制度（圖／遠大售票官網）

天王周杰倫昨（6）日驚喜宣布即將於12月登上大巨蛋，時隔7年，周杰倫終於唱回台灣，令許多歌迷期待不已。不過，隨之而來的就是令人頭大的搶票問題，每逢當紅藝人開唱，門票大多捏在黃牛手裡，真粉絲往往一票難求，最後只能抱憾放棄或頂著被詐騙的風險向黃牛買票，本次周杰倫台北開唱的消息一公布，黃牛也在第一時間湧入購票社團「接單」，讓苦不堪言的粉絲們紛紛湧入周杰倫、杰威爾音樂的社交平台跪求主辦單位「實名制購票」。杰威爾音樂昨日晚間公布周杰倫即將在大巨蛋開唱的好消息，作為第一位在大巨蛋開唱的藝人，演出團隊也相當積極的準備中，讓敲碗多年的台灣粉絲又驚又喜，不過「如何賣票」也引起粉絲的熱議。昨日公布消息後，就有大量黃牛出沒在購票社團，在任何消息都尚未公開的情況下開始「接單」12月的大巨蛋演出，準備大撈一筆。為了一睹周杰倫，狂熱的粉絲們也爭相留言卡位。見此情景，其他粉絲們也無奈湧入杰威爾音樂、周杰倫的IG留言：「拜託一定要開實名制，不然又要跟黃牛搶票了」、「讓真粉絲進去聽吧！」、「拜託跟劉德華一樣實名制」、「用抽的抽不到也算甘願，搶不贏黃牛真的很煩！」希望售票方式能仿效日前《嘉年華》的上海場。早在去年，《嘉年華》巡迴到上海站時，周杰倫就率先使用「實名制」抵制黃牛，購買人必須在買票時提供身分資料，讓不少想買黃牛的粉絲都望之卻步，不敢冒著斥巨資購票卻又被擋在門外的巨大風險。最終導致大批黃牛退票，據傳光是退票手續費就慘賠10幾萬人民幣（約500萬以上新台幣），見到用粉絲愛意來撈錢的黃牛狠狠吃鱉，粉絲也拍手叫好，期待日後多多引進實名制購票。近年來每逢演唱會，必定黃牛猖獗，不只歌迷，連藝人都飽受黃牛之苦，為了抵制黃牛，售票公司也紛紛獻出計策，除了實名制外，從日本傳來的「抽選」購票制度最近呼聲也很高。實名制雖然可以阻擋部分黃牛，但還是有粉絲會為見心愛的偶像、歌手一面而出賣個資，把資料給黃牛「代搶」。而抽選制除了資訊須先實名制外，剩下全憑運氣，連座位多是完全隨機，因此黃牛通常無法「接單」盜賣，近來來到台灣演出的日本偶像，如二宮和也、浪花男子都改成此方式。不過也因如此，由於大家都平等的緣故，不少真心喜愛的粉絲們有時也會敗在「運氣不好」而無法進場，兩種方式雖然能過濾部分黃牛，保障粉絲權益，但也各有利弊。