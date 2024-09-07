巴黎最美愛情故事！Woodhall夫婦皆奪金　「同樣一幕」角色互換

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▲8月8日Tara Davis-Woodhall在巴黎奧運女子跳遠比賽中奪得金牌後，與丈夫Hunter Woodhall歡欣鼓舞的擁抱。（圖／美聯社／達志影像）

還記得巴黎奧運最美愛情故事嗎？美國名將Tara Davis-Woodhall在女子跳遠決賽中以7.10公尺的佳績，奪下金牌。在完成最後一跳後，她跑到觀眾席與丈夫Hunter Woodhall開心慶祝。如今同樣的畫面在巴黎帕運上演，今（7）日換成丈夫Hunter在男子T62級400公尺比賽上奪金、Tara開心和其慶祝，夫妻兩人現在都成為了金牌得主。來自猶他州的Hunter Woodhall，今天在法蘭西體育場舉行的男子T62級400公尺決賽中擊敗了德國運動員 Johannes Floors 斯，贏得了他的第一枚帕運金牌。這是他生涯第3度出征奧運，終於如願以償。Woodhall也參加了當地時間9月1日的男子100公尺預賽和9月2日的決賽，並代表美國隊參加了9月6日的男子4x100公尺環球接力賽。在衝過終點線後，Woodhall跑到人群中擁抱他的妻子和頭號粉絲Tara Davis-Woodhall。這一刻讓人想起8月8日Tara在巴黎奧運女子跳遠比賽中奪得金牌後，兩人歡欣鼓舞的擁抱。同樣的一幕彷彿再次上演，只是兩人這次在賽道和觀眾席上的角色互換了。Woodhall出生時患有腓骨半肢畸形，他接受了截肢手術以切除小腿。醫生告訴他的父母，他永遠無法走路，但他決心證明這項預測是錯的。「他們說我永遠不會走路，所以我學會了跑步，」Woodhall在個人Instagram的簡介上如此寫道。這位運動員從5年級開始了他的田徑生涯，並成為第一位獲得 D-1 獎學金的雙腿截肢運動員，代表阿肯色大學參賽。這對夫婦的戀情始於 2017 年，他們是在愛達荷州波卡特洛的高中田徑運動會上認識的。很快被彼此所吸引，Tara主動上前給了Hunter一個擁抱，「我走上賽道說，『我不知道為什麼我必須這樣做，但我必須給你一個擁抱。』」這成為了他們愛情故事的開始。兩人經過遠距離戀愛，終於在2022年10月時步入禮堂。Tara與Hunter不僅賽場上互相支持，在生活中也是彼此的最大鼓勵。他們一同獲得了2021年的東京奧運和帕奧的資格，Tara當時在女子跳遠拿到第6名，無緣獎牌；而Hunter則在男子400公尺T44/T62級別的比賽中獲得了銅牌。如今，他們在同一年完成金牌夢。「我認為參與彼此的運動是分享我們的愛的一種不同方式，」Tara在接受哥倫比亞廣播公司的節目採訪時說道，「我們不僅作為人類彼此相愛，我們也作為運動員彼此相愛。」