柯文哲USB記收沈慶京1500萬？作家酸：智商157　留犯罪證據簡直87

民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案中圖利，遭羈押禁見，不過檢調並未查出可疑金流。有媒體獨家報導，檢廉在柯文哲家搜到一個隨身碟，其中清楚寫「2022/11/1小沈1500沈慶京」，疑似是指1500萬元，但北檢對此僅說，不予置評、無法證實。作家諷，柯文哲號稱智商157，但這手法太87。
作家漂浪島嶼在臉書說，智商157，會在USB記下收1500，如同留存犯罪證供，簡直是87。他批偵辦中案件，鐵證如此輕易獲得，犯行果真昭然若揭，貫徹偵查透明公開原則。如此毫無爭議，阿北可以明天起訴，後天宣判，讓小草信服司法，白草回頭轉綠草。
他還批，其實也可以獨家發布，1500是美金，也可能是金條，或是加密貨幣，完全是貪婪至極！其實整個案件已經成為阿北卸罪對賭司法公信，看最後人民相信那個。他也批記者，這樣寫新聞，如果檢方查辦洩密，只會活活害死消息來源，除非消息來源不怕法辦，或是沒有消息來源。
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他還批，其實也可以獨家發布，1500是美金，也可能是金條，或是加密貨幣，完全是貪婪至極！其實整個案件已經成為阿北卸罪對賭司法公信，看最後人民相信那個。他也批記者，這樣寫新聞，如果檢方查辦洩密，只會活活害死消息來源，除非消息來源不怕法辦，或是沒有消息來源。
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