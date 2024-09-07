蛋襲民進黨部高市黨部涉案人落網　黃文益籲全民尊重司法

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▲謝男該行為警方依違反「社會秩序維護法」送高雄地院簡易法庭，最高可裁罰1萬2000元。（圖／鼓山分局提供）

民進黨高雄市黨部5日深夜遭人蛋襲，高市鼓山分局今（7日）凌晨，在高鐵左營站查緝到涉案人謝姓男子到案，謝男表示，係因對時事不滿，故扔擲雞蛋宣洩情緒，該行為警方將依違反「社會秩序維護法」送高雄地院簡易法庭，最高可裁罰1萬2000元。對此，民進黨高雄市黨部主委黃文益除對警方表達感謝之外，並強調全民都應尊重司法，不應有此過激行為，造成社會動盪。黃文益表示，民眾黨全黨上下此時應該冷靜面對司法調查，停止操作民粹，不要再煽動支持者造成社會對立，黃文益再次表達全民都不接受這樣的仇恨攻擊報復行為，也呼籲柯粉理智，讓司法歸司法，對於當事人所造成的滋擾，市黨部後續也會依法追究相關求償責任。鼓山分局於9月6日9時許接獲報案，稱民主進步黨高雄市黨部遭人投擲雞蛋。鼓山分局接獲報案後立即成立專案小組，並積極展開調查。經調閱周邊監視器畫面，鎖定一名特定行為人謝男(33歲)，並於13小時內在高鐵左營站查緝行為人到案。據了解，謝男係因對時事有所不滿，故扔擲雞蛋宣洩情緒，該行為已涉違《社會秩序維護法》第68條第2款規定，最高可處三日以下拘留或處以新臺幣一萬二千元罰鍰。全案詢畢後依社會秩序維護法移送高雄地方法院簡易庭裁定。鼓山分局在此呼籲，民眾應理性表達意見或訴求，切勿以暴力手段干擾公共秩序。此外，鼓山分局已加強相關場所的警力巡簽及守望，確保公共安全，防止類似事件再度發生。