獨／變頻冷氣暑假帳單來了！2種模式不關機實測　電費離譜差3.5倍

變頻冷氣暑假帳單來了！最炎熱的暑假終於過去，面對過去兩個月的高溫，相信不少人都待在冷氣房當中，雖然現在大家都會安裝一級變頻冷氣來省電費，但錯誤的方式使用不僅不會省電，反而讓自己的荷包大瘦身！《NOWnews》就接獲讀者分享，表示自己因為相信網路上的「變頻冷氣很省電、開開關關很耗電」說法，沒想到收到暑假帳單之後讓她感到非常傻眼。本文也將分析兩種模式以及變頻冷氣的正確使用方法，隨著天氣逐漸轉涼，冷氣也進入倒數收工，今年電費翻車的民眾，明年可不要再犯相同錯誤！
每個人家裡抄電表、計算電度不一定相同，不過從上個月開始，就有許多人開始討論夏天電費帳單的問題，結果出現許多大量翻車的民眾，即便家中安裝的是一級變頻冷氣，電費卻高到讓人傻眼，《NOWnews》記者除了自己實測兩個月冷氣不關機以外，同時也接獲讀者分享暑假帳單高達7400元的翻車實例。
2種模式「變頻冷氣不關機實測」！她慘翻車收7400元帳單傻眼
詹小姐向記者表示，自己夏天剛開始時，因為看了網路上有許多人說「變頻冷氣很省電、開開關關很耗電、短時間出門不用關機」等言論，因此自己也好奇試試看，在7月炎熱時，開啟家中客廳一台冷氣並且設定22度，全天候不關機，如果要出門的時候就設定成26度。
後來在7月結束後，還是會擔心電費爆掉，因此8月僅自己在家時設定22度開啟冷氣，其餘時間都會關掉。沒想到在9月初被扣繳電費時，打開紀錄卻發現自己被台電扣了7400餘元，讓她相當傻眼不知道自己問題出在哪，更何況自己的住家是使用「台電計費」，並非像租屋族一度5元、6元，這樣的電費讓她難以接受。
而記者在暑假7月以及8月的期間，同時在租屋處實測一級變頻冷氣不關機兩個月，只要人在家就以27度加上電風扇的方式，出門1小時至2小時以上就選擇關掉冷氣的情況下，兩個月的電費度數總計391度，雖然房東一度收取5元的價格，但總價也才1955元，與詹小姐的7400元相差3.5倍以上。
變頻冷氣絕對不是萬能！想吹24小時先看條件「記取教訓」
從上述的2種模式比較發現差異點了嗎？在溫度上面，詹小姐開啟的冷氣溫度是22度，而記者本身開的是27度，根據台電說法，冷氣每提高一度就能節省6%的電力，光在溫度上面雙方就已經相差5度之多；接著是空間，詹小姐打開的冷氣安裝在客廳的冷氣，而記者則是位於房間內的冷氣，通常客廳的冷氣耗電量肯定比房間小坪數來得多。
最後則是在選擇關機的時間點，詹小姐以為只要出門調高溫度就能省電，但根據台電實驗指出，短時間內出門30分鐘內確實可以考慮不關冷氣，但如果長時間超過30分鐘，一定還要關掉冷氣，才可以省電又省荷包，變頻冷氣雖然較定頻冷氣省電約30%，但如果長時間不關間，為維持室內固定溫度，變頻冷氣壓縮機須持續運轉，累計下來的用電量就會比關掉冷氣高，並不會比較省電。
綜合來說，吹冷氣想吹24小時不是不行，但是要把持三大重點，第一「使用冷氣的空間大小」，冷氣隨著噸數越大，耗電功率就會越大，房間與客廳的差別血淋淋的案例已經從這篇文章可以看出：第二「狂吹低溫變頻冷氣救不了你」，只要電扇定時清潔搭配27度的冷氣真的就非常涼，沒必要過度追求低溫；第三「出門一定要關冷氣」，長時間出門一定要記得關冷氣。如果今年妳是夏季電費翻車的人，明年夏季來臨時，一定要再好好的專研一下家中冷氣怎麼吹才省電，別再犯同樣的錯誤囉！
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2種模式「變頻冷氣不關機實測」！她慘翻車收7400元帳單傻眼
詹小姐向記者表示，自己夏天剛開始時，因為看了網路上有許多人說「變頻冷氣很省電、開開關關很耗電、短時間出門不用關機」等言論，因此自己也好奇試試看，在7月炎熱時，開啟家中客廳一台冷氣並且設定22度，全天候不關機，如果要出門的時候就設定成26度。
後來在7月結束後，還是會擔心電費爆掉，因此8月僅自己在家時設定22度開啟冷氣，其餘時間都會關掉。沒想到在9月初被扣繳電費時，打開紀錄卻發現自己被台電扣了7400餘元，讓她相當傻眼不知道自己問題出在哪，更何況自己的住家是使用「台電計費」，並非像租屋族一度5元、6元，這樣的電費讓她難以接受。
而記者在暑假7月以及8月的期間，同時在租屋處實測一級變頻冷氣不關機兩個月，只要人在家就以27度加上電風扇的方式，出門1小時至2小時以上就選擇關掉冷氣的情況下，兩個月的電費度數總計391度，雖然房東一度收取5元的價格，但總價也才1955元，與詹小姐的7400元相差3.5倍以上。
變頻冷氣絕對不是萬能！想吹24小時先看條件「記取教訓」
從上述的2種模式比較發現差異點了嗎？在溫度上面，詹小姐開啟的冷氣溫度是22度，而記者本身開的是27度，根據台電說法，冷氣每提高一度就能節省6%的電力，光在溫度上面雙方就已經相差5度之多；接著是空間，詹小姐打開的冷氣安裝在客廳的冷氣，而記者則是位於房間內的冷氣，通常客廳的冷氣耗電量肯定比房間小坪數來得多。
最後則是在選擇關機的時間點，詹小姐以為只要出門調高溫度就能省電，但根據台電實驗指出，短時間內出門30分鐘內確實可以考慮不關冷氣，但如果長時間超過30分鐘，一定還要關掉冷氣，才可以省電又省荷包，變頻冷氣雖然較定頻冷氣省電約30%，但如果長時間不關間，為維持室內固定溫度，變頻冷氣壓縮機須持續運轉，累計下來的用電量就會比關掉冷氣高，並不會比較省電。
綜合來說，吹冷氣想吹24小時不是不行，但是要把持三大重點，第一「使用冷氣的空間大小」，冷氣隨著噸數越大，耗電功率就會越大，房間與客廳的差別血淋淋的案例已經從這篇文章可以看出：第二「狂吹低溫變頻冷氣救不了你」，只要電扇定時清潔搭配27度的冷氣真的就非常涼，沒必要過度追求低溫；第三「出門一定要關冷氣」，長時間出門一定要記得關冷氣。如果今年妳是夏季電費翻車的人，明年夏季來臨時，一定要再好好的專研一下家中冷氣怎麼吹才省電，別再犯同樣的錯誤囉！