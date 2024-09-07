獨／變頻冷氣暑假帳單來了！2種模式不關機實測　電費離譜差3.5倍

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▲最近不少人開始收到暑假電費帳單，結果出現電費翻車的情況，變頻冷氣用錯並不是萬能的東西。（圖／記者黃韻文攝）

▲《NOWnews》接獲讀者分享實測冷氣全天候不關機實測，暑假兩個月電費要7400元，令人傻眼。（圖/詹小姐提供）

▲記者實測在7月、8月只要在家就不關冷氣的情況，兩個月電費總計耗電391度，與詹小姐的使用模式相比，電費相差3.5倍。（圖由左至右為6月、7月、8月電表/記者張嘉哲攝）

▲吹冷氣不用追求低溫，台電推薦的「27度+電風扇」是省電的好方法！（圖/記者張嘉哲攝）

▲長時間外出一定要記得關掉冷氣，「開開關關」比較耗電只有限定在短時間而已。（圖/記者張嘉哲攝）

變頻冷氣暑假帳單來了！最炎熱的暑假終於過去，面對過去兩個月的高溫，相信不少人都待在冷氣房當中，雖然現在大家都會安裝一級變頻冷氣來省電費，但錯誤的方式使用不僅不會省電，反而讓自己的荷包大瘦身！《NOWnews》就接獲讀者分享，本文也將分析兩種模式以及變頻冷氣的正確使用方法，隨著天氣逐漸轉涼，冷氣也進入倒數收工，今年電費翻車的民眾，明年可不要再犯相同錯誤！每個人家裡抄電表、計算電度不一定相同，不過從上個月開始，就有許多人開始討論夏天電費帳單的問題，詹小姐向記者表示，自己夏天剛開始時，因為看了網路上有許多人說「變頻冷氣很省電、開開關關很耗電、短時間出門不用關機」等言論，因此自己也好奇試試看，後來在7月結束後，還是會擔心電費爆掉，，讓她相當傻眼不知道自己問題出在哪，而記者在暑假7月以及8月的期間，同時在租屋處實測一級變頻冷氣不關機兩個月，從上述的2種模式比較發現差異點了嗎？在溫度上面，，根據台電說法，；接著是空間，最後則是在選擇關機的時間點，，才可以省電又省荷包，綜合來說，吹冷氣想吹24小時不是不行，但是要把持三大重點，，房間與客廳的差別血淋淋的案例已經從這篇文章可以看出：，沒必要過度追求低溫；