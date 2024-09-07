快訊／大谷翔平本季第45轟出爐！單季「45轟45盜」正式順利達標

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MLB美國職棒洛杉磯道奇今（7）日回到主場迎戰克里夫蘭守護者隊，此戰道奇日籍巨星大谷翔平將續拚「45轟45盜」紀錄，最終他也不負眾望，本場比賽賽前，大谷翔平本季一共累計出賽137場比賽，打擊率為2成99，敲出44支全壘打，打回99分打點，得到111分，完成46次盜壘。守護者這一場的先發投手，是過去已在大聯盟效力長達10年的33歲左投Matthew Boyd，上個休賽季，他從老虎隊恢復成為自由球員，並隨後與守護者隊簽約。Boyd去年6月進行肘部手術，直到今年8月13日才回歸，至今的4場比賽取得1勝1負，自責分率為2.38，表現相當優異。大谷在過去和他的對戰中，6次打擊敲出1支安打，獲得1次保送，被三振1次。而本場比賽大谷翔平仍舊擔綱道奇隊指定打擊，打第一棒，面對到Matthew Boyd，首打席大谷則是敲出中外野飛球出局，第二打席遭到三振，6局下半道奇0：2落後時，，這球的擊球初速為111.2英里，飛行距離則達到413英尺。