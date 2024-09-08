張惠妹曾拒唱〈人質〉！唱完竟當場大哭　歌唱生涯谷底翻身

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▲ 張惠妹失戀神曲〈記得〉，原本是林俊傑要寫給孫燕姿的，但沒想到張惠妹一唱成為經典。（圖／張惠妹臉書）

▲張惠妹曾因〈三天三夜〉被台北小巨蛋「禁足」7年，在2022年才重返小巨蛋舉行「ASMR世界巡迴演唱會」。（圖／聲動娛樂提供）

天后張惠妹（阿妹）擁有許多首膾炙人口的歌曲，隨便就能列舉好幾首，包括〈聽海〉、〈我要快樂〉、〈人質〉、〈三天三夜〉、〈掉了〉、〈我最親愛的〉等，但你知道有些歌曲其實都藏著故事嗎？像是其實張惠妹曾拒唱〈人質〉，沒想到她嘗試唱demo，竟然當場哭了，也因為該張專輯《我要快樂》，讓原本遇到瓶頸的歌唱生涯瞬間翻轉，以下是《NOWnews今日新聞》為各位讀者整理的張惠妹經典歌曲小故事。〈人質〉收錄在張惠妹《我要快樂》專輯中，該張專輯製作人是知名音樂人陳子鴻，他先前上節目曾透露，一開始把〈人質〉推薦給阿妹唱的時候，對方非常抗拒，覺得這個風格很不適合自己，後來在他不斷堅持，還直接拿著一把吉他進到錄音室，要求阿妹唱唱看，沒想到阿妹唱完之後竟然改觀，直接聽到落淚。值得注意的是，在這之前張惠妹因為每年都出版1張專輯以上，因此外界都懷疑她的聲音是不是被「操壞了」，加上當時盜版盛行，導致專輯實體銷售量不斷下滑，正當大家都非常擔心張惠妹的唱片生涯時，剛好陳子鴻給了張惠妹〈人質〉，雖然這首歌聽起來簡單，但恰巧可以展現她天籟歌喉，也藉此證明「她的聲音沒有掛掉。」《我要快樂》這張專輯在市場上叫好又叫座。〈記得〉收錄在張惠妹《真實》專輯中，這張專輯不僅讓張惠妹首度拿下金曲獎「最佳國語女演唱人獎」，裡面也有許多經典歌曲，包括〈真實〉、〈記得〉、〈我恨我愛你〉等。其中〈記得〉是許多人在KTV必唱的歌曲，也是不少人失戀歌單中的其中一首歌。不過其實〈記得〉作曲人林俊傑曾透露，這首歌一開始本來是要寫給另一位天后孫燕姿的，且當時寫歌時，也是想像著孫燕姿的唱腔寫出來的，不過後來陰差陽錯給了張惠妹，沒想到也非常適合，且得到非常好的成績。說到張惠妹就不能不提到〈三天三夜〉，這首歌收錄在《我可以抱你嗎？愛人》專輯中，每每她開唱到這首歌，總能瞬間帶動全場氣氛，讓所有觀眾一起狂歡，也有不少興奮的歌迷會嗨到「跳起來」。不過因為效果太過震撼，造成周邊住宅震動，許多民眾都不滿投訴，小巨蛋還因此發布「阿妹條款」，她更是因此被「禁足」7年，在2022年才重返小巨蛋舉行「ASMR世界巡迴演唱會」。當時演唱會重返小巨蛋，還做了許多「禁止跳舞」、「NO JUMPING」等宣導，還要大家以尖叫鼓掌代替跳動。張惠妹還在台上要當年也在現場嗨翻小巨蛋歌迷舉手，並笑虧「就你們害的啊，還敢舉手？」所幸當晚全場控制得宜，未超過場館震動管理值63db，順利過關。而接下來張惠妹預計要挑戰大巨蛋，屆時能不能再度以〈三天三夜〉嗨翻全場，讓外界相當期待。