柯文哲USB「1500沈慶京」掀揣測　綠委：確實有很多疑點要釐清

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京華城案持續延燒，媒體報導，檢廉搜索台北市前市長柯文哲住家，發現USB隨身碟寫「2022/11/1小沈1500沈慶京」，對於其涵義引起外界揣測，對此，民進黨立委許智傑今（7）日認為，柯文哲案確實有很多疑點需要釐清，希望透過資料復原，或是檢調單位可以釐清，讓人民知道真相。《鏡週刊》報導，檢調在搜索柯文哲住家時，發現了一個USB隨身碟，上面寫有「2022/11/1小沈1500沈慶京」，時序與2022年10月18日台北市政府核發建照給予京華城相近，直指柯文哲疑似收取沈慶京1500萬；民眾黨回應，若檢方掌握此證據，為何不在聲押時提出，而是趁柯文哲無法自辯時製造操作片面扭曲資訊，司法單位應即刻說明自清。對此，許智傑表示，柯文哲案確實有很多疑點需要釐清，包含usb內1500代表的涵意、刪對話紀錄，這些到底是不是就是金流，還是有別的含義，希望透過資料復原，或是檢調單位可以釐清，讓人民知道真相。