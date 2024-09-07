媽媽親眼目睹子瑜SOLO舞台哭了！志效現身探班　TWICE團魂炸裂

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▲子瑜媽媽在X上發文，請大家多多支持女兒。（圖／翻攝自X）

▲TWICE成員志效（右）穿著子瑜（左）準備的T恤到場應援妹妹。（圖／志效IG）

▲TWICE成員力挺子瑜SOLO活動，團魂滿滿。（圖／子瑜IG）

韓國女團TWICE的台灣成員子瑜的SOLO專輯《abouTZU》在昨（6）日正式發行，母親黃燕玲在X（舊稱推特）上發文力挺女兒，轉發分享預告和MV，並拜託大家多多支持，今日她也現身韓國音樂節目現場探子瑜的班，看著在異鄉打拚的女兒，忍不住落下眼淚。今日子瑜出演MBC音樂節目《音樂中心》打歌，參與錄製的粉絲在X上分享後記，表示子瑜媽媽和志效都有到場支持。子瑜則透露：「因為家人朋友、志效姐姐都來了，所以比昨天更緊張。」而在第一次事前錄製結束後子瑜回到後台的期間，媽媽感性地哭了，用手擦了眼淚。子瑜為了來《音樂中心》錄製的粉絲們準備了印有自己照片的T恤，要粉絲們穿著來應援，而成員志效也穿上該T恤來支持妹妹，在預錄的最後一場舞台結束後，上台陪子瑜和粉絲們一起拍了大合照，還拿起子瑜的麥克風爆料：「子瑜媽媽哭了唷！」口氣相當調皮。老么子瑜SOLO出道，成員姐姐們都全力支持，除了今日志效到場以外，昨日子瑜在KBS《音樂銀行》的回歸舞台，娜連、多賢也有來探班，在和粉絲的付費聊天軟體中，姐姐們也瘋狂稱讚子瑜，完全可以看出子瑜的團寵地位！生 日：1999年6月14日（25歲）學 歷：韓林演藝藝術高等學校實用音樂科出 道：2015年（TWICE）、2024年（個人）公 司：JYP娛樂出道地：南韓、日本、美國出道作：🇰🇷南韓／《The Story Begins》🇯🇵日本／《#TWICE》🇺🇸美國／《The Feels》🇰🇷個人／《abouTZU》