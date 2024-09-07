周杰倫：大巨蛋聽說了嗎？11萬人洗版歡呼　連剛小產孕婦都想朝聖

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▲周杰倫12月上旬將在台北大巨蛋舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會，寫下首位於該場地舉行專場演出的歌手紀錄。（圖／杰威爾音樂提供）

▲周杰倫睽違7年，將再度回到家鄉台北市舉辦個人演唱會，演出時間及相關售票訊息，將會擇期公布。（圖／杰威爾音樂提供）

華語樂壇天王周杰倫（周董）不只一次表態想在台北大巨蛋舉辦演唱會，昨（6）日他拔得頭籌，所屬的杰威爾音樂和遠雄集團先後證實，周董將是第一位在大巨蛋辦個唱的藝人，周杰倫深夜發文問「大巨蛋聽說了嗎」，引發樂迷集體暴動，連剛小產的女粉絲都猶豫要不要去朝聖，號召力可見一斑。已經知道搶下首位在大巨蛋辦專場演唱會的歌手資格，周杰倫按捺不住興奮之情，昨天晚上接連在IG發兩篇文，先是曖昧說「把舊歌聽起來」，待官方正式宣布消息後，又寫下：「大巨蛋聽說了嗎？」不到半天吸引超過11萬人按讚。大票粉絲蜂擁至周杰倫粉專留言：「不愧是你哥，什麼都要第一」、「剛剛聽說了，太開心！我們泰國歌迷會去找哥喔」、「我真的是太開心，開心到翻過去，但是我現在要祈禱買的到票才是王道！這輩子一定看到周董的演唱會啦」、「如果你也聽說，我也聽說，那就全班都知道了倫哥」、「期待死了！」有一名女粉絲表示：「期待...但可能適逢備孕或懷孕，有可能去不了！」其他粉絲慫恿還是要看，理由是心情愉悅對受孕或備孕也很有幫助，女粉絲說：「我也覺得放鬆心情很重要！但難得看周杰倫演唱會好像屬於興奮感動狀態...好！到時再評估狀況，因為剛流產...不然周杰倫演唱會也是我人生成就之一啊！」