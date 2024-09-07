摩羯颱風要來了！河內現搶購潮、交通打結　氣象局：南海30年最強

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▲越南河內超市，許多生鮮蔬果都被搶購一空。（圖／翻攝自越南快訊網）

摩羯颱風在中國海南省、廣東省造成災情，並持續朝廣西及越南北部方向前進，中國國家發展改革委已緊急下達2億元人民幣預算，支持海南、廣東的災後應急恢復，重點用於受損道路橋樑、水利堤防、學校醫院等基礎建設及公共服務設施的復原。與此同時，越南北部也嚴陣以待，首都河內週五晚間即湧現搶購物資人潮。綜合《越南快訊》等越媒報導，摩羯颱風週五已為河內帶來傾盆大雷雨，在黃梅郡（Hoang Mai）還發生婦人遭倒塌路樹砸死的事故，當天下午3點左右，河內市的交通開始陷入癱瘓，馬路上擠滿要趕回家或購買物資的人車，交通大打結。超市裡湧現採購人潮，特別是生鮮、蔬果區，許多品項都被搶購一空，員工在3小時內就補了5次貨。當地超市「Winmart」的經理透露，週五的食品需求比平常高出350%：「我們是有想到颱風天的需求會很高，但沒想到會這麼高。」越南中央水文氣象預報中心主任基姆（Mai Van Khiem）告訴《越南快訊》，摩羯是南海（越南稱為東海）30年來最強颱風，颱風通常起源於西北太平洋，會在進入南海前就減弱，在南海上空升級為強颱的情況並不常見，直接影響到越南更屬罕見，目前已知曾影響越南的颱風，幾乎沒有一個能與摩羯相比。除了聯合國教科文組織世界遺產下龍灣（Ha Long Bay）週末的觀光行程取消以外，由越南本地開往旅遊勝地富國島（Phu Quoc）、崑崙群島（Con Dao）等地區的船隻渡輪，也都已經延期出發。