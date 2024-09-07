道奇勝投王Stone右肩受傷本季恐難歸隊　山本由伸將扮演救世主？

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洛杉磯道奇隊勝投王Gavin Stone因右肩發炎進入傷兵名單，讓道奇先發輪值戰力受到影響，對季後賽布局無疑是個重大打擊。隨著道奇陣中多名投手出現傷病問題，球隊必須重新思考季後賽先發陣容的安排，日籍強投山本由伸傷癒復出後，能否扮演道奇輪值救世主將成為球迷關注的焦點。在競爭季後賽門票之際，道奇卻傳出壞消息，Stone因右肩發炎進入傷兵名單。道奇棒球營運總裁Andrew Friedman表示，Stone至少10天無法投球，並且右肩傷勢相當棘手，復出時間難以預測，球團抱持謹慎態度，而內部消息指出Stone本季復出的可能性不大。除了Stone之外，王牌投手Tyler Glasnow和Clayton Kershaw也在傷兵名單中，讓道奇隊的先發輪值捉襟見肘。根據目前安排，季後賽可能的先發人選包括Jack Flaherty、Walker Buehler，以及預計在9月10日對戰小熊隊復出的山本由伸。山本由伸本季因肩傷缺席超過2個月，近期已經完成在小聯盟的第二場復健賽，教練團也決定讓他重返大聯盟。總教練Dave Roberts表示：「我們計劃讓山本在季後賽前再先發4場，並逐步增加局數，為季後賽做好準備。」對於道奇隊來說，奪得世界大賽冠軍是球隊的唯一目標，山本由伸的復出也成為季後賽輪值一大希望。如果他能夠在關鍵時刻挺身而出，無疑將成為道奇的救世主。