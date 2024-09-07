國際賽車展門票哄抬7倍　中市警查獲10件黃牛票

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「台灣第一、亞洲唯一」Red Bull Showrun Taichung國際賽車展演將於9月28日舉行，網路售票開賣後，3萬張門票瞬間售罄，一票難求。台中市政府警察局表示，網路FB社團出現高價黃牛門票，將1張原價500元的門票，哄抬高達至7倍價格進行販售，民眾發現後反映報案，警察局全力打擊黃牛票及票券詐騙，保障民眾合法權益。警察局統計，自8月15日至9月1日，警方共查獲10件涉嫌違反「運動產業發展條例」的黃牛票案件，另全台迄今共受理12件有關「Red Bull Showrun台中國際賽車展演票券」的詐騙案件，其中台中市警局受理7件，其餘案件由新北市、新竹縣、雲林縣、高雄市及彰化縣政府警察局處理，共計12名被害人，總財損金額達2萬5,800元，警方迅速偵破多起案件，並將持續偵辦，維護民眾的合法購票權益。警察局表示，此次活動3萬張門票中，超過8成是台中市以外地區及國際的觀眾購票，考量門票需求廣泛性和詐騙風險上升，將全面查緝網路及實體交易中的票券詐騙，確保所有票券交易過程合法，避免民眾無辜受騙。也提醒民眾，不法分子常利用臉書社團臨時創建假帳號詐騙民眾，假稱有可售的門票或能夠提供讓票，實際則是詐騙行為，請保持警覺，防範詐騙，保護自身財產。