SCFI再降！美東線跌11%　美東碼頭工人是否罷工牽動運價神經

我是廣告 請繼續往下閱讀

運價再度走低！上海航交所昨（6）日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），下跌236.8點至2726.58點，跌幅7.99%。其中美東線跌幅最大，跌幅達11%。觀察四大航線本週表現，歐洲線每TEU（20呎櫃）為3459美元，較前期減少417美元，跌幅10.76%，連續兩週跌幅達兩位數；地中海航線每TEU（20呎櫃）為4832美元，較前期減少260美元，跌幅6.37%；上週逆勢走高的美西線每FEU（40呎櫃）為5605美元，較前期減少535美元、減幅8.71%；美東線每FEU（40呎櫃）為7511美元，較前期減少928美元，跌幅11%，失守8000美元關卡。其他航線表現則為，波斯灣線每箱運價1709美元，較前期減少247美元，跌幅14.07%；南美線（桑托斯）每箱運價7523美元、較前期減少175美元，跌幅1.8%；東南亞線（新加坡）每箱運價467美元、較前期減少30美元，跌幅6.03%。美東碼頭工人工會工會ILA主席在美國時間5日發布一個視頻指出，如果無法獲得工會想要的新協議，10月1日凌晨一到就罷工。美東工會上次罷工是1977年，當時獲得美西工會ILWU支持，阻止航商將船調派到美西卸貨，結果爭取到薪資連漲3年，是否暗喻工會之間會串連，也受關注。貨覽業者分析，由於美東罷工疑慮升高，導致許多客戶持觀望態度，暫不出貨，趕著出貨的貨主可能改走美西，是迅速拉低美東航線運價的關鍵之一。在美東罷工情勢還不明朗之際，預估這兩、三周到美東貨量將遞減，拖累運價快速下跌，若貨量轉往美西，反倒可能減緩美西運價下跌壓力，未來數周甚至有可能止跌。不過，貨攬業者預期，今年適逢美國總統大選，罷工的可能性較過往低。國內的航運業者分析，中國出口的貨量還是不夠旺，雖然罷工陰霾揮不去，市場報價混亂，造成本周四大主要航線運價跌幅加大，SCFI指數已經連續三周開低。貨櫃輪市場受到運力供給增加，價格混亂的現象，預估跌勢會持續到下周，並持續觀察10月中美東碼頭工人罷工風險。貨攬業者中菲行指出，海運市場旺季提前結束，並且船公司提供大量加班船，造成運價下調。台驊投控則認為，聯準會降息機率增，有助提升消費者購買力，在中國十一黃金周前，集團在遠東區出貨箱量可望達到高峰，不過，市況仍有許多變數，包括地緣政治、關稅實行、港口壅塞、北美勞資協議等。