選舉後就被拋棄？賴清德缺席漁民節　他轟：比小英更不重視漁民

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全國漁民節慶祝系列活動，今明2天分別在基隆表演藝術中心及八斗子漁港舉行，往年都是由總統親自參加，但今年中央單位卻只指派農業部政務次長出席。對此，國民黨基隆市黨部發言人黃申棟直言，基隆區漁會和全國漁民都大失所望，「不曉得是不是因為賴總統比蔡總統更不重視漁民？ 」今天是一年一度漁民節，也是基隆市睽違18年再度舉辦全國漁民節大會。包含農業部黃昭欽政務次長、漁業署王正芳代理署長、基隆市謝國樑市長、國民黨立委謝衣鳯、基隆市童子瑋議長等中央及地方首長及民意代表均出席頒獎典禮，公開表揚今年獲獎的全國模範漁民、優秀漁民及對漁業有功人員。不過，黃申棟稍早在臉書指控，這個漁業界最重要的盛會，往年都是由總統親自參加，但今年中央單位卻只指派農業部政務次長出席，讓基隆區漁會和全國漁民都大失所望，很多漁民不禁嘆，都是民進黨執政，難道換了一個總統，就那麼不重視漁民嗎？黃申棟更透露，據主辦單位了解，原本賴清德要親自出席，結果變成行政院長，但在昨天，漁業署回報，連行政院長都不來。其中的轉折，難道有難以說明的政治盤算嗎？黃申棟說，在去年9月17日，當時還是民進黨總統參選人的賴清德特別，南下高雄造勢，參加全國漁業團體賴清德後援會成立大會，現場集結約2000支持者到場力挺，一年過去了當時漁業團體力挺的賴清德總統，卻選擇了拋棄漁民。黃申棟提及，對照蔡總統八年任期內，出席了七次漁民節活動，唯一次不到的原因，是因為不可抗力的新冠疫情。賴清德的缺席，動見觀瞻！「想請問賴清德總統？是因為不重視漁民而不來嗎？」黃申棟提到，目前全國還有四十萬位的漁民朋友，他們日以繼夜地為台灣的漁業打拼著，但卻在這麼重要的時刻賴總統選擇不出席，不曉得是不是因為賴總統比蔡總統更不重視漁民？黃申棟再質疑，如果不是因為不重視漁民，難道是因為政治因素不出席？基隆目前正在面臨有史以來的第一次市長罷免案，而民進黨中央也在前幾天表示，這是公民團體的自發性行為，與民進黨無關，如果真是這樣，為什麼賴總統還刻意要迴避呢？黃申棟認為，想不管是什麼理由，中央政府的不重視，都已經深深地傷害了每一位漁民的心。因為活動不是只有單單的慶祝漁民節，而是還有頒發模範漁民以及表揚漁民們一年來的辛勞。