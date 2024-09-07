iPhone 16要來了！換機理由一次看　5大推坑亮點發表會前先收

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▲蘋果發表會日期確定了，台灣時間9月10日凌晨1點登場，主題為「Glowtime」。（圖／翻攝官網）

▲科技網紅發現，iPhone 16的模型機右側還多了一個新的拍攝按鈕、操作按鈕。（圖／YT@Unbox Therapy）

▲一圖看完iPhone 16 系列重點規格。（圖／翻攝Apple Hub X）

不用等太久，iPhone 16終於要來了！將於台灣時間9月10日凌晨1點舉辦，屆時就能揭開新機完整樣貌，但心急的你，就先來看看《NOWnews》幫你整理的新機傳聞懶人包，看看這次iPhone 16系列帶來哪些新功能，要不要存錢換新機，看這一篇有沒有推坑你。發表會：9月10日凌晨1點預購日：（傳聞）9月13日開賣日：（傳聞）9月20日新增的「Capture Button」可快速啟動相機和錄影，提升拍攝的便利性。目前傳聞可以半按對焦、滑動縮放變焦、長按錄影。另外，有可能採用電容式設計，具備壓力感應，可根據不同的觸摸力度進行操作。傳聞蘋果設計Capture Button是希望鼓勵用戶橫向拍攝，這樣才能在Vision Pro頭戴式裝置上觀看效果更佳。傳聞指出，iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max系列的超廣角鏡頭，會從原本的1200萬畫素升級到4800萬畫素，提升拍攝品質。iPhone 16系列四款預料都會同步升級到A18晶片，但為了區隔Pro系列，iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max可能會搭載A18 Pro晶片，預料會支援更強大的生成式AI功能，CPU、GPU性能也有大幅提升，神經網路引擎的AI計算能力更強。iPhone 16 Pro的螢幕尺寸將從iPhone 15 Pro的6.1吋增大至6.3吋，iPhone 16 Pro Max則從6.7吋升級到6.9吋螢幕，將成為蘋果歷史上最大的iPhone螢幕，同時螢幕邊框將縮減至1.2mm，將使得整體機身設計更加精緻，提升視覺體驗，操控感預料也會更好。全世界科技大廠都在力拼AI，蘋果加入的時間算是晚，但也是果粉最期待的，今年WWDC終於亮相蘋果自家的AI系統「Apple Intelligence」，預料iPhone 16系列會是蘋果AI手機首款，但第一波是否完整功能都會搭載，可能還是要等發表會後才能知道。