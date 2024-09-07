子瑜Solo曲〈Run Away〉點閱一天就破4百萬！全天盤據熱門第一名

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▲主打曲〈Run Away〉由經紀公司創辦人兼歌手朴軫永（JYP）親自操刀製作，子瑜還親自為收錄曲〈Fly〉填詞。（圖／JYP Entertainment YouTube）

▲人美心善的子瑜還分享了如果拿到歌曲的版權費後，準備將其捐出去幫助更多的人的計畫。（圖／子瑜IG）

韓國女團TWICE出道近9年，雖然始終長紅，但成員們也各自規劃個人的單飛事業。其中，台灣成員周子瑜，也在昨（6）日發行個人專輯《abouTZU》以主打歌〈Run Away〉正式Solo出道，作為團體中人氣成員的她，昨日公開的〈Run Away〉MV也在短短24小時突破400萬點閱，人氣相當驚人。子瑜的Solo主打曲〈Run Away〉由經紀公司創辦人兼歌手朴軫永（JYP）親自操刀製作，鼓點明顯又復古的旋律讓粉絲一聽就忍不住大讚：「很有二代團的感覺！」強烈的舞蹈也讓粉絲吃驚，子瑜不只音色好，舞蹈功力也相當不錯。〈Run Away〉昨日推出後短短4小時內，在YouTube上就突破了百萬點閱，截自今日已經超過400萬次的觀看，52萬讚數，從發片起就一直霸佔YouTube熱門發燒影片第一名。在5日的《abouTZU》新專輯發布會上，子瑜也分享了關於Solo背後的小故事，她坦言早在出道之際，社長朴軫永就有讓TWICE的9位成員Solo的計畫，朴軫永也非常歡迎成員們自己要求，子瑜才鼓起勇氣主動提出，最終順利促成《abouTZU》的問世。對首張個人專輯相當上心的子瑜，甚至還參與了收錄曲〈Fly〉的填詞，雖然作為外國人的她，在運用韓語作詞上遇到些許困難，但她一點一滴的檢索、翻譯，希望能傳遞給粉絲們最真實的想法。談到〈Fly〉所收到的版權費時，子瑜也坦言自己目前還未想過如何運用，但為〈Fly〉填詞的她本意僅僅只有希望粉絲們喜愛、能為聽眾帶來安慰和共鳴，子瑜也坦言：「如果能把版權費捐出去，幫助更多的人，那就更好了。」惹得粉絲紛粉大讚子瑜人美心也美。生 日：1999年6月14日（25歲）學 歷：韓林演藝藝術高等學校實用音樂科出 道：2015年（TWICE）、2024年（個人）公 司：JYP娛樂出道地：南韓、日本、美國出道作：🇰🇷南韓／《The Story Begins》🇯🇵日本／《#TWICE》🇺🇸美國／《The Feels》🇰🇷個人／《abouTZU》