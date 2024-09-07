大谷翔平再度突破100分打點！日本球員紀錄前4名都由「一人」保持

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MLB今（7）日賽事，洛杉磯道奇隊以1：3輸給克里夫蘭守護者， 大谷翔平這一場比賽敲出本季第45發全壘打，單場2安1打點，這讓他本季安打數來到160支、打點數來到100分，雙雙追平生涯最佳成績，幾乎篤定能夠在接下來的寫下里程碑。再加上今天他完成「45轟45盜」、史上第一人的偉業，今天可說是三喜臨門，一戰創下／追平多項紀錄。目前日本球員單季打點紀錄是由「酷斯拉」松井秀喜寫下的116分，大谷這一季也有機會來挑戰。這場比賽大谷翔平以第一棒、指定擊球的身份先發，4打數敲出2支安打和1打點，其中包括第6局從左投M. Boyd手中敲出本季第45轟，成為MLB歷史上第一位打出45支全壘打和完成45次盜壘的球員。這一轟也讓他敲回本季的第100分打點，追平在2021年寫下的職業生涯最高紀錄。之後在第8局，他從右投手H. Gaddis的手中敲出本季第160支安打，這是其職業生涯的最高紀錄，上一次他單季擊出160支安打是在2022年，今年有機會在安打和打點數都創下生涯新高。大谷翔平和松井秀喜是僅有的2名曾在單賽季打出超過100分打點的日本球員，松井從進入大聯盟的第一年起連續3年破百分打點，並在2005年創下了116分打點的生涯最高紀錄，松井在美國職棒大聯盟日本球員單季打點排名中佔據前4名，分別是116 打點（2005）、108 分打點、106分打點、103分打點（2007）。大谷翔平之前成為史上第6位單季40轟40盜的球員，現在他又成為史上第一位45轟45盜，美國媒體Dodger Nation記者Noah Camras在個人X社群上寫道：「靠著這支全壘打，大谷翔平成為MLB史上首位在同一賽季打出45支本壘打，並盜壘45次的球員，這也是他本季的第100分打點。我簡直不敢相信他在道奇隊首季展現出來的驚人天賦。」另一名記者Doug McCain則說：「大谷翔平在中外野打出45號單打，現在只差5發全壘打和4次盜壘就能完成「50轟50壘」，將是史上第一人。我們正在目睹這一歷史性的偉大一刻。」