USB藏「柯文哲收賄證據」曝！涉收沈慶京1500萬　北檢說話了

柯文哲竹市老家遭貼上銬照、酸「教出貪污犯」　警依社維法裁處

社會組/綜合報導

▲前台北市長、民眾黨主席柯文哲捲入京華城案遭羈押禁見，卻有民眾將他遭上銬照片貼在位在新竹市的老家門口，引發網友熱議。（圖／記 者李政龍攝）
▲前台北市長、民眾黨主席柯文哲捲入京華城案遭羈押禁見，卻有民眾將他遭上銬照片貼在位在新竹市的老家門口，引發網友熱議。（圖／記 者李政龍攝）
前台北市長、民眾黨主席柯文哲捲入京華城案遭羈押禁見，疑有民眾將他上銬照貼在新竹老家門口，地上則擺放寫有「新竹地方媽媽之恥何瑞英，教養出貪污犯柯文哲」的紙板。新竹市警局第一分局得知後，主動介入偵辦，經調閱監視器後，已通知違序人到案說明，全案將依社維法針對其滋擾及張貼妨害名譽的部分裁處。

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一名網友今日在社群平台Threads以「挖，有點過了」為題分享照片，拍攝地點疑似是柯文哲位於新竹的老家、柯文哲父母住處，門口遭人貼上柯文哲遭上銬的照片，並在地上擺放羞辱紙板，該串文引發熱議，不少人認為此舉動太超過，不應騷擾年邁家人。

警方獲悉後主動介入偵辦，經調閱監視器後掌握違序人，初步推測因柯文哲遭羈押，故至柯文哲老家張貼照片及地方媽媽之恥字卡於其老家門首，並於門口旁放兩串鞭炮。

針對外界關注柯文哲父母心情，民眾黨立委林國成透露，柯媽何瑞英心情忿忿不平，但很堅強，柯爸柯承發目前住院中，身體狀況非常不理想，又遇到柯文哲司法打壓、家人身體病痛，等於是雙重打擊，希望大家將心比心。

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