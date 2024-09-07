李洋確定舉辦「退役儀式」　明在台北羽球公開賽後向主場球迷告別

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台灣奧運羽球雙金組合「麟洋配」李洋／王齊麟在巴黎奧運後預計拆夥，在台北羽球公開賽上兩人於16強意外淘汰，提前出局。不過李洋仍表示自己預計在8日進行退役儀式，向主場的觀眾們正式來告別。李洋今天在臉書上面發文，他表示原本計劃在2024年巴黎奧運會後退役，但因感受到台灣球迷們的支持與期盼，因此最終決定將職業選手終點「戰」留在台北。李洋寫道，「這片土地見證了我從青澀少年到奧運金牌的蛻變歷程，台灣是培養並成就我的地方，家鄉的球迷給了我最大的支持和力量。今天，能在台灣主場完成職業選手的最後一場國際賽事，是我羽球生涯最有意義的事！」9月8日是台北公開賽最後一日賽事，雖然麟洋配在男雙已經被淘汰，但仍將於賽事頒獎典禮後舉辦告別職業選手生涯的感恩活動。之後李洋仍會和王齊麟一起參加年終賽，但在那之前他不會再參加任何國際賽，台北公開賽被他視作自己的職業選手告別賽。17：30主持人開場17：32播放影片-李洋羽球生涯精彩回顧(影片由愛爾達製作提供)17：40主持人訪談李洋17：50李洋與搭檔場上活動+搭檔教練訪談（江聿偉+李哲輝+王齊麟+陳宏麟）18：00致贈紀念品(1. 贊助商Yonex 2.國訓中心好友: 林郁婷/李智凱/魏均珩/彭名揚)18：05親友團大合照+和現場粉絲互動(發送簽名球12顆至觀眾席)18：15記者室聯訪18：30活動結束