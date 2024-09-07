台灣首家！華航領先國內航空業　推動價值鏈永續發展合作

我是廣告 請繼續往下閱讀

華航三度響應天合聯盟（SkyTeam）航空飛行挑戰（The Aviation Challenge, TAC），4日以 A350-900 新世代節油航機執飛 CI100/CI101桃園往返東京成田作為示範航班，延續前兩屆飛行挑戰及華航永續發展理念，並付諸實際作為，包含添加永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuels, SAF）、考量循環經濟並結合價值鏈合作，以及落實空中、地面減碳作業與執行碳中和抵換等，展現華航在永續發展領域的努力。華航長期推廣永續航空燃油使用，自 2017 年即推動新機飛渡添加作業，2023 年首次添加於載客航班執飛，今年再寫國內航空業永續新頁，首創客運航班單次性價值鏈合作，由華航聯名卡發卡機構中國信託銀行支持本次 CI101 東京成田-桃園航班添加 20% 永續航空燃油飛航，以穩健成長模式逐步落實低碳飛行。中國信託亦是華航企業客戶，雙方皆通過 SBTi科學基礎減量目標倡議審查，並以2050淨零碳作為永續願景，期藉由本次示範航班的合作，促進航空業能源轉型與低碳運輸發展。依國際航空運輸協會（International Air Transport Association, IATA）等國際組織揭露資訊，永續航空燃油相較傳統燃油可減少約80%之碳排放，日本ENEOS株式會社為華航長期航油供應商，除配合本次SAF添加作業，同時與華航合作自願性碳抵換，為CI100/CI101全班機客、貨運進行碳中和，達成淨零碳飛行。華航與合作夥伴攜手並進，共同邁向低碳營運。華航延續過往的環保作為，將減碳作業融入日常飛行，紙本登機證優先選擇具有森林驗證標章紙材，同時推廣網路報到與電子登機證服務，減少登機流程的紙本作業；空中服務則鼓勵旅客選用相較葷食低碳排的米其林綠星陽明春天純淨蔬食，並推行電子菜單服務；經濟艙改用環保再製不鏽鋼餐具，並逐步落實於全航線；提供環保材質製成的枕套、頭墊紙、盤蓋、膠杯、牙線棒及洗手間用品容器；持續推廣無紙化雲端書坊，提倡以個人行動裝置閱讀電子報章雜誌，減少實體書報裝載，自上線以來已累積減重超過2000公噸。天合聯盟航空飛行挑戰，是首個以推動落實永續發展觀念之服務設計及應對作業的航空業友誼性共學型競賽，2022年首度舉辦，至今已提出465種創新方案；去年度競賽整體減碳成效也大幅成長，同一航班與前月相比，平均降低19%碳排放，地面電動設備提升至37%使用率。天合聯盟今年進一步擴大邀集非聯盟成員參加，連同成員航共有24家航空公司參與，創規模之最，希望透過參賽夥伴間互相激發分享創新想法，減少航空旅行對環境的影響。華航長期致力ESG發展不遺餘力，落實環境保護、社會責任及公司治理，連續八年入選道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices，DJSI）新興市場成分股；十度蟬聯台灣企業永續獎（Taiwan Corporate Sustainability Awards，TCSA），並獲得「台灣十大永續典範企業獎」最高榮譽肯定，華航持續站穩國籍航空永續發展領導地位，積極將環保減碳措施納入實際航機運行，穩健邁向淨零碳排及ESG永續發展目標。