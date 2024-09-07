神伏筆！子瑜9年前出道只分到1句歌詞　當年手勢就是今天SOLO亮點

秀英PO美照被男友嗆！鄭敬淏狂問「這是哪位？」　被笑零求生慾

記者羅偉如／綜合報導

▲秀英（左圖）將在日本SOLO出道，男友鄭敬淏（右圖）竟然在美照下面回「您哪位」。（圖／秀英、鄭敬淏IG）
▲秀英（左圖）將在日本SOLO出道，男友鄭敬淏（右圖）竟然在美照下面回「您哪位」。（圖／秀英、鄭敬淏IG）
少女時代成員秀英近年重心放在演戲上，最近她宣布將在10月底以SOLO歌手之姿於日本出道，昨日她在IG上PO出多張新單曲《Unstoppable》的宣傳照，沒想到男友鄭敬淏居然在底下留言：「您哪位？」

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▲鄭敬淏在秀英的照片底下瘋狂留言。（圖／秀英 IG）
▲鄭敬淏在秀英的照片底下瘋狂留言。（圖／秀英 IG）
秀英美照連發　被男友挑釁：您哪位？

秀英在IG上連續PO出好幾張照片，華麗的妝容顯得魅力十足，然而交往12年的男友鄭敬淏先是在第一張照片底下問：「您是誰啊？」又接連在第二、三張照片底下留言：「請問您是誰呀？」、「喔吼真的是，您是哪位呀？」不斷刷存在感的模樣讓網友們直呼這位男友會不會太沒求生慾，也有人笑說這根本是另類放閃！

▲秀英（左）和鄭敬淏（右）甜蜜交往12年，被視為韓國演藝圈模範情侶。（圖／秀英、鄭敬淏IG）
▲秀英（左圖）和鄭敬淏（右圖）甜蜜交往12年，被視為韓國演藝圈模範情侶。（圖／秀英、鄭敬淏IG）
愛情長跑12年　粉絲敲碗快結婚

2012年開始交往的秀英和鄭敬淏，在2014年公開戀情，愛情長跑12年，是粉絲們心目中的神仙眷侶，連網友們都不斷敲碗兩人快點結婚。秀英的姊姊前陣子才在YouTube節目上爆料兩人常常互相送禮物給對方，彼此個性非常合拍，不會吵架。

私下黏緊緊　偶爾放閃超級甜

秀英和鄭敬淏雖然並沒有在公開場合正式同框現身過，但常常被目擊到甜蜜約會的身影，偶爾在節目上會提到對方，鄭敬淏曾說過和秀英經常黏在一起，是不可分離的另一半。有時候也會在IG上互相留言等等，既低調又不失甜蜜。

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