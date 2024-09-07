朝健康永續方向前進！行政院長視察台船賦予強化國安等任務

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲行政院院長卓榮泰(前排中)視察台灣國際造船公司。(圖／高雄市政府提供)

▲行政院長卓榮泰致詞。(圖／高雄市政府提供)

▲台灣國際造船公司董事長黃正弘簡報。(圖／高雄市政府提供)

▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／高雄市政府提供)

行政院院長卓榮泰6日下午，由高雄市長陳其邁陪同，視察台灣國際造船公司，期許達成守護國安、打造淨零永續與發展我國海洋力3大使命，賦予強化國安、淨零永續、面向海洋等3項任務，並感謝高雄市政府長期與中央合作，協助台船各方面的營運。行政院院長卓榮泰，是由高雄市長陳其邁、經濟部次長何晉滄、國營事業管理司副司長劉起孝、行政院南部聯合服務中心執行長許乃文、副執行長謝文斌、立法委員李昆澤、邱議瑩、許智傑、黃捷、賴瑞隆、高雄市政府經濟發展局局長廖泰翔、高雄市議員林智鴻等人到台船公司視察，受到台灣國際造船公司董事長黃正弘、總經理魏正賜、台船企業工會理事長張益得率主管熱烈歡迎。行政院長卓榮泰表示，台灣國際造船公司是全國最大、歷史最悠久的造船廠，扮演維繫我國國家安全的重要角色，享負國際盛名，此次到台船高雄廠區視察，該廠區腹地超過100多公頃，設立迄今已有半世紀，而基隆廠區則有百年以上歷史，面積約為高雄廠區的三分之一。卓榮泰期許台船公司董事長黃正弘運用全新概念，調整公司財務體質，朝健康永續的方向前進，並持續發掘及培育更多優秀人才，研發創新技術，提升國際競爭力，以達成守護國安、打造淨零永續與發展我國海洋力3大使命。台灣國際造船公司董事長黃正弘在簡報時說，台灣國際造船公司為台灣造船業的領頭羊，不僅著重在商船、海軍艦艇及公務船的製造和維修，近年更積極參與離岸風電產業，協助國家再生能源的發展，對我國在造船、國防、海運與經濟發展有重要貢獻。高雄市長陳其邁指出，造船產業鏈帶動高雄非常多就業人口，他笑稱「台船的事就是高雄的事，台船好、高雄就會好」，顯現台船在高雄產業鏈的重要地位，他也感謝行政院以國艦國造、離岸風電等政策，支持台船轉型，加上立法院多位立委全力守住預算，讓台船在風雨中逐漸成長、站穩腳步，未來高雄市政府會持續與中央密切合作，一同協助國家造船產業的經營發展。