大谷翔平創紀錄一擊！小白球飛行7秒才落地　網驚：轟到月球去了

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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今（7）日對戰克里夫蘭守護者，擊出本季第45支全壘打，以「45轟45盜」寫下大聯盟史無前例壯舉，而大谷創紀錄的一擊，小白球在空中飛行了足足7秒才落地，讓現場觀眾和網友驚嘆不已，紛紛直呼：「這是把球轟到月球去了吧。」6局下輪回到大谷此戰第3度上場打擊，面對克里夫蘭守護者隊的先發投手Boyd，一棒將球扛出中外野大牆，本季第45轟出爐，正式締造單季「45轟45盜」紀錄，同時也是本季第100分打點，這球擊球初速為111.2英里（約179公里），飛行距離則達到413英尺（約125.9公尺）。大谷擊球後踩著確信步，看著小白球朝著中外野飛去，現場觀眾全都屏息凝視，直到7秒後小白球才緩緩落在道奇體育場的中外野，這一擊被形容是「月亮轟」，也是他本季擊球仰角前三高的全壘打，也引起網友熱議：「這彈道也太高了吧」、「足足飛了7秒才落地，真的像打到月球去了！」此外，來自台灣的51歲球迷Allen Lu與兒子也幸運親眼見證大谷創紀錄的時刻，賽前父子倆與大谷翔平合影，Allen在接受日本媒體《Sponichi》採訪時興奮地表示，直呼感覺就像「登陸月球」永生難忘。