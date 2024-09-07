林秀晶遇「前男友」李棟旭：他比玄彬好！2人展開《單身日記》

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▲李棟旭享受一人生活，表示「戀愛細胞正大量消失中」。（圖／車庫娛樂）

▲林秀晶大讚李棟旭比孔劉、玄彬、蘇志燮好，讓李棟旭「壓力好大」。（圖／車庫娛樂）

▲《首爾單身日記》9月20日在台上映。（圖／車庫娛樂）

李棟旭跟林秀晶曾在韓劇《請輸入檢索詞WWW》飾演男女朋友，2人相隔4年多再合作主演電影《首爾單身日記》，該片故事敘述喜歡獨自生活的人氣網紅英浩（李棟旭 飾），遇上了能力出眾，卻討厭自己一個人的出版社總編賢貞（林秀晶 飾），兩人因隨筆系列作《單身城市》以作家和編輯的身分結緣。生活方式和價值觀相異，而且對作品的每個環節都有著不同意見的兩人，卻發現一起相處的時光還算不錯，單身的他們就在首爾展開「想談戀愛的生活」。出道25年的李棟旭，以《孤單又燦爛的神—鬼怪》、《九尾狐傳》、《殺人者的購物中心》等作令觀眾印象深刻，這次在《首爾單身日記》飾演「英浩」一角，他表示：「『英浩』是一名想出書的論述講師，他喜歡在社群媒體分享自己的日常，很享受單身生活，但也會寫一些令人感到有點不好意思的文章。」對於和「英浩」的差異，李棟旭表示：「我的戀愛細胞正大量消失中，一個人生活的話，不論做什麼都不會被打擾，因為維持這樣的生活很久了，所以我十分理解『英浩』這個角色。但偶爾感到寂寞時，也會想和不錯的人交往。」李棟旭在2019年時，曾驚喜現身林秀晶所主演的電視劇《請輸入檢索詞WWW》，扮演林秀晶的前男友而造成話題，林秀晶說：「當時拍攝時，電梯門開啟的瞬間，李棟旭從那裡走出來時，他背後散發光芒的模樣至今令我難忘！」李棟旭對此幽默回說：「那是因為有燈光在照啦！」李棟旭也表示：「之前我在《請輸入檢索詞WWW》飾演林秀晶的前男友時，雖然出場時間大概只有2分鐘，但獲得許多觀眾喜愛，還希望我們能正式合作新的作品，剛好《首爾單身日記》給了這個機會！」對於和林秀晶合作的感想，李棟旭表示：「我和林秀晶的默契非常好！以前就一直很想和她合作，後來我特別參演《請輸入檢索詞WWW》時，就覺得和她對戲的感覺很好。這次正式合作《首爾單身日記》的過程中，覺得林秀晶是位很好的演員、很棒的人，她的個性十分細膩沉穩，而我是比較急性子的人，她總會讓我放慢步調，給予我思考的時間，多虧有她讓我在拍攝現場獲得許多幫助。」出道23年的林秀晶，以《對不起，我愛你》、《尋找完美先生》、《妻人太甚》、《請輸入檢索詞WWW》等作被公認為「愛情劇達人」，她對這樣的封號感到榮幸，但也表示：「雖然我演過很多愛情劇，但其實我沒做什麼，都是因為優秀的對手演員讓浪漫的氛圍更好了。雖然類型不太一樣，但我曾和黃晸珉、柳承龍、蘇志燮、孔劉、玄彬、姜棟元、鄭雨盛扮過情侶，這次我在《首爾單身日記》的對手演員是李棟旭，都是因為充滿魅力的他們，我才能獲得那樣的頭銜吧。」林秀晶也覺得合作過默契最好的演員，毫無疑問地就是李棟旭，她笑說：「如果只能選一個人的話，那就是李棟旭。對之前合作過的演員很抱歉，但我現在就只有李棟旭而已！」因為之前和李棟旭短暫合作《請輸入檢索詞WWW》時，就覺得他不愧是老手，演技的領域也很廣泛，從陰間使者到九尾狐、從奇幻到愛情、從人界到非人界，他都能完美駕馭，是位很厲害的演員。林秀晶還大讚李棟旭：「他既幽默又溫柔，演技精湛、點子也很多，和他合作的過程中讓我學到很多，這次能再共演真的很幸福！」而李棟旭得知林秀晶將他選為「默契最好」的男演員後，對此幽默地說：「我有看到新聞，這讓我壓力很大呢！」許久未接演愛情喜劇的李棟旭，在拍攝《首爾單身日記》時，有一場牽著林秀晶奔跑的場面，讓他久違感到心動，「那天很冷，但氣氛很明亮、充滿活力，空氣也非常清爽，邊跑邊覺得心動。」林秀晶也透露希望能再和李棟旭合作別的作品，李棟旭表示：「雖然像《首爾單身日記》這樣的愛情喜劇也很好，但也想和她合作更成熟一點的愛情作品，還想和她一起拍奇幻題材的作品，因為聽說她很喜歡奇幻類的故事！」導 演：朴範洙編 劇：李智敏主 演：李棟旭（飾演：英浩）林秀晶（飾演：賢貞）李 絮（飾演：珠玉）上映日：2024年9月20日