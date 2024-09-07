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13:16規模5.3地震「是0403花蓮餘震」！氣象署：10月初前可能還有

記者賴禹妡／綜合報導

▲今日13時16分，台灣東部海域發生芮氏規模5.3地震，震央位於花蓮縣政府東南東方16.4公里，地震深度15.1公里，最大震度4級。（圖／中央氣象署）
▲今日13時16分，台灣東部海域發生芮氏規模5.3地震，震央位於花蓮縣政府東南東方16.4公里，地震深度15.1公里，最大震度4級。（圖／中央氣象署）
今（7）日13時16分，台灣東部海域發生芮氏規模5.3地震，震央位於花蓮縣政府東南東方16.4公里，地震深度15.1公里，最大震度4級。對此，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這起地震屬於0403花蓮餘震，根據先前921大地震的經驗，10月初之前可能還會再出現0403花蓮餘震。

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吳健富指出，依照今日下午的地震位置與深度，判斷是屬於0403花蓮餘震。根據先前921大地震的經驗，0403花蓮地震後3至6個月的時間，都會陸續出現餘震，8月起就有幾次較大規模的中型餘震，可見能量仍在慢慢釋放當中。

吳健富透露，雖然餘震序列次數趨緩，但仍三不五時有餘震發生，研判10月初之前都還有可能出現花蓮餘震。但因921大地震震央位於陸地，0403花蓮地震震央靠海域和陸海交界，兩者餘震特性是否一致仍需觀察，10月過後能量是否釋放完全也是重點之一，提醒大家仍要留意地震，畢竟台灣屬於地震頻繁區域，且0403花蓮地震後3到6個月內還會有餘震狀況。

▲今（7）日下午約13時16分，花蓮地區發生芮氏規模5.3地震。（圖／中央氣象署）
▲中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這起地震屬於0403花蓮餘震。（圖／中央氣象署）

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