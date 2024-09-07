13:16規模5.3地震「是0403花蓮餘震」！氣象署：10月初前可能還有

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▲中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這起地震屬於0403花蓮餘震。（圖／中央氣象署）

今（7）日13時16分，台灣東部海域發生芮氏規模5.3地震，震央位於花蓮縣政府東南東方16.4公里，地震深度15.1公里，最大震度4級。對此，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這起地震屬於0403花蓮餘震，根據先前921大地震的經驗，10月初之前可能還會再出現0403花蓮餘震。吳健富指出，依照今日下午的地震位置與深度，判斷是屬於0403花蓮餘震。，8月起就有幾次較大規模的中型餘震，可見能量仍在慢慢釋放當中。吳健富透露，但因921大地震震央位於陸地，0403花蓮地震震央靠海域和陸海交界，兩者餘震特性是否一致仍需觀察，10月過後能量是否釋放完全也是重點之一，提醒大家仍要留意地震，畢竟台灣屬於地震頻繁區域，且0403花蓮地震後3到6個月內還會有餘震狀況。