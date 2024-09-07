篠崎泫探監Toyz對話曝！「隔玻璃手摸手」淚崩　親吐認愛損失工作

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▲女星篠崎泫和Toyz戀愛後話題不斷。（圖／篠崎泫IG）

▲網紅實況主Toyz（劉偉健）因為販毒事件被判刑4年2個月，女友篠崎泫在外幫忙打理他的一切。（圖／Toyz IG）

女星篠崎泫和Toyz戀愛後話題不斷，男方因為販售大麻煙彈遭判刑，目前正在監獄中，小倆口不得不分隔兩地，日前她上節目《小姐不熙娣》透露和Toyz的相處細節，坦言去探監時都會摸著玻璃落淚，就像是在演電影一樣，在公開戀情後雖然丟失了很多機會，但她就是不想再藏了，「反正也藏不住了。」篠崎泫和Toyz早就在戀愛，但上次上《小姐不熙娣》卻一直不肯認愛，這次被小S逼問：「妳幹嘛跟我在那邊演那場戲？」她也坦言公司不希望她公開此事，她有自己的壓力，但最後眼看逐漸紙包不住火，還是在公司不知情的情況下選擇認愛，讓小S開玩笑稱讚：「這個年代不需要聽公司的任何意見。」篠崎泫也因此失去了很多工作，至少有10個以上，「就是損失其實滿大的。」Toyz入獄後，公司也沒有阻擋篠崎泫去探監，她每次面談時間只有10分鐘，會和Toyz隔著玻璃手貼手，忍不住感性落淚，然而因為男方的事業、家人都是交給篠崎泫照顧，他們通常在這段時間內聊公事，只會留一點時間叮嚀、關心對方，篠崎泫坦言，他們不太會在面談時傾訴情意，「他一定知道我很想他。」透露自己都會寫信給對方。Toyz事實上，篠崎泫先前才上傳一段影片，笑說：「其實我懷孕了。」引發外界熱烈討論，以為是她和Toyz好事近了，但原來她只是去做了凍卵，想把最好狀態的卵子留存下來，畫面中能看到篠崎泫腹部大到就像孕肚，她也在YouTube頻道詳細分享過程，貼文一出，立刻引來粉絲笑虧Toyz，「恭喜椅子當爸爸了」、「恭喜劉太太」。