柯文哲USB「1500沈慶京」可能指時間？律師喊：沒必要見獵心喜

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京華城案持續延燒，媒體報導，檢廉搜索台北市前市長柯文哲住家，發現USB隨身碟寫「2022/11/1小沈1500沈慶京」，對於其涵義引起外界揣測。對此，律師林智群今（7）日呼籲，不管多討厭這個人，看證據還是要客觀一點，見獵心喜是沒必要的。《鏡週刊》報導，檢調在搜索柯文哲住家時，發現了一個USB隨身碟，上面寫有「2022/11/1小沈1500沈慶京」，時序與2022年10月18日台北市政府核發建照給予京華城相近，直指柯文哲疑似收取沈慶京1500萬；民眾黨回應，若檢方掌握此證據，為何不在聲押時提出，而是趁柯文哲無法自辯時製造操作片面扭曲資訊，司法單位應即刻說明自清。對此，林智群認為，新聞報導USB上標註的「1500」不一定指金額，也可能是指下午3點的時間。林智群呼籲，文件上下文應該要一起看，不管多討厭這個人，看證據還是要客觀一點，見獵心喜是沒必要的。