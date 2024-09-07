「1500沈慶京」成收賄鐵證？他揭檢毀柯文哲人設目的：台灣人很笨

民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案中圖利，遭羈押禁見，不過檢調並未查出可疑金流。有媒體獨家報導，檢廉在柯文哲家搜到一個隨身碟，其中清楚寫「2022/11/1小沈1500沈慶京」，疑似是指1500萬元，但北檢對此僅說，不予置評、無法證實。國民黨桃園市議員詹江村諷，「我的筆記上面也有（桃園市長）張善政1530，你以為是張善政給我1530萬新台幣的鐵證嗎？」其實他只是跟張善政約3點半見面。
詹江村在臉書說，他的態度從頭至尾一致，在野黨不維護柯文哲的法律權利，以後碰到民進黨的迫害，就會變成也是裡所當然的受害者。檢察官為什麼要一直用媒體獨家報導，企圖毀掉柯文哲人設？很容易猜想，就是因為檢察官，目前完全沒有任何實質可以入罪柯文哲的證據，台灣人為什麼這麼笨啊！
詹江村也說，國民黨本來就是一個，支持度很低的在野黨，民眾黨更不用說了！已經是不可辯解的風中殘燭。既然彼此都是很小的在野黨，如果還要相互傷害，得利者一定是執政的民進黨，跟一心一意，想要統一的共產黨。世界上很多國家的小政黨，為了理念，都會選擇跟其他政黨搭配。「你是希望台灣未來更好，還是只想解一口氣！我相信未來可能真的會有直接證據，到時候大家都會支持檢察官重判柯文哲，檢察官加油！」
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詹江村也說，國民黨本來就是一個，支持度很低的在野黨，民眾黨更不用說了！已經是不可辯解的風中殘燭。既然彼此都是很小的在野黨，如果還要相互傷害，得利者一定是執政的民進黨，跟一心一意，想要統一的共產黨。世界上很多國家的小政黨，為了理念，都會選擇跟其他政黨搭配。「你是希望台灣未來更好，還是只想解一口氣！我相信未來可能真的會有直接證據，到時候大家都會支持檢察官重判柯文哲，檢察官加油！」
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