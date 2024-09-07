火星人、Energy今晚高雄開唱！「星期五」夜市商圈現人潮

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▲經發局也要昨天沒拿到好康的歌迷別擔心，商圈夜市優惠券、一卡通綠點、五大百貨公司優惠、安可主題月優惠、KTV等優惠今明兩天都還有。（圖／高市府提供)

▲音樂餐酒名店舉辦前夜祭派對，廣大粉絲齊聚一堂K歌，樂迷打扮火星人經典爆炸頭墨鏡造型。（圖／高市府提供)

高雄週末熱鬧嗨不完！西洋流行天王火星人布魯諾Bruno Mars、台灣本土超級男團Energy今（7）日晚間分別於世運主場館、高雄巨蛋齊發開唱，預計超過10萬歌迷到訪高雄。高雄市政府昨（6）日起推出「50+50」商圈夜市優惠券加一卡通綠點（總價值100元），以及9場主題前夜祭，要讓粉絲提前預熱！不少歌迷興奮的說有得玩又有得抽獎，直呼這趟高雄演唱會之旅值回票價，高雄絕對是全台演唱會最寵粉的城市。經發局長廖泰翔表示，此次演唱會響應的優惠規模更勝過往，不僅辦理百元券兌換，優惠活動更囊括商圈夜市、百貨、KTV、音樂餐廳等各大行業加碼，吸引歌迷紛紛提早南下搶優惠，不僅雨後的夜市越晚越熱鬧，在地名店舉辦的前夜祭也有許多鐵粉熱情捧場。不僅如此，捷運站的「登陸火星 大港16蹲挑戰」更可以看見海內外粉絲、不分年齡穿上火星人經典造型或大跳16蹲，不少歌迷興奮的說有得玩又有得抽獎，直呼這趟高雄演唱會之旅值回票價，高雄絕對是全台演唱會最寵粉的城市。前來參加火星人演唱會的歌迷許先生說，一下高鐵領完優惠券後，就換上火星人的爆炸頭、花襯衫、墨鏡，「一秒切換演唱會模式」立刻打卡向朋友們炫耀，更幸運的是還抽中活動最大獎星級飯店住宿券。六合觀光夜市主委莊其章表示，演唱會人潮搭配商圈夜市優惠券，一直以來對夜市帶來不少的商機，六合夜市之前在市府的協助下就設置一個區域專門給街頭藝人表演，這次市府更在演唱會前就在六合辦理前夜祭暖場，正好也讓我們這些有點年紀的攤商也認識一下這些外國來的大咖歌手，攤商都說歌很好聽，難怪十萬張門票會搶購一空！當然更希望海內外樂迷一定要來六合夜市品嚐正港高雄小吃！經發局也要昨天沒拿到好康的歌迷別擔心，商圈夜市優惠券、一卡通綠點、五大百貨公司優惠、安可主題月優惠、KTV優惠及主題式前夜祭在演唱會舉辦的今明兩天都還有，最重要的是參加完前夜祭的歌迷，未滿18歲禁止喝酒，酒後不開車並鼓勵歌迷搭乘大眾運輸、計程車或找代駕，開心享受也要安全回家，請歌迷趕快上高雄旅遊網-演唱會經濟專區及商圈夜市優惠券網站了解活動訊息。