監院編30.5萬預算赴日本考察黑熊保育　羅智強痛批：亂花民脂民膏

中央政府各部會預算書陸續送到立法院。監察院明年編列一筆31.5萬的預算，預計派員3人到日本北海道考察5天，計畫內容是「原住民族自然利用資源權、狩獵文化權與野生動物保育－從人熊衝突到人熊共存，以日本黑熊保育為例」。國民黨立委羅智強痛批，監察院爛透，考察當旅遊，亂花民脂民膏！
羅智強說，原住民族的狩獵文化與黑熊保育，是監察院的核心業務嗎？這到底跟監察院的憲法核心職權－糾正、糾舉、彈劾與審計，有何關聯？更荒唐的是，根據北海道當地研究人熊衝突管理的專家－佐藤喜和教授的研究，日本熊類主要有兩種，棲息在北海道的棕熊，以及本州和四國的黑熊。當地原住民族阿依努人也是將棕熊而不是黑熊視作神祉。
羅智強批，監察院居然要派員到一個以棕熊為主的地區，去考察黑熊保育？連考察理由都胡謅亂掰，這就是浪費民脂民膏的監察院！31.5萬對民進黨高官來說可能不多，但根據主計總處的統計，台灣有將近1成的勞工朋友，全年薪資達不到這個數字。人民工作12個月掙的辛苦錢，監察院的官呀，隨便編個考察理由去日本玩5天就能花光。
羅智強也不滿，這樣一個效率低落的東廠院、酬庸院，不只每年花費人民超過10億的納稅錢，三年內預算漲幅更高達8.6%。對比同期，受雇員工總薪資成長不過4.1%。真的是朽木為官、禽獸食祿，致社稷邱墟，蒼生塗炭。何其諷刺！「去棕熊棲息地考察黑熊只是監察院誇張行徑的冰山一角。新會期，我一定會嚴審刪凍監察院預算，不再讓這些高居朝堂的昏官胡作非為！」
監察院回應，該預算乃監察院每年歷行編列的職員出國考察經費，旨在鼓勵及培養職員在繁重公務之餘，可以藉由出國考察汲取先進國家經驗，開拓國際視野，增益公務實戰能力，至於考察主題，則由出國同仁自行選定，簽核後確定。以今年為例，考察主題為日本法官與懲戒制度。至於114年，考量近年來監察院調查案件不少與自然保育有關，故在旅費暴漲及經費相當有限的情況下，僅能擇選就近的日本為考察國家。
而依規定，監察院每次出國考察皆歷經事前的縝密規劃與聯繫，事後返國後，則需撰寫出國報告及製作簡報，公開向全院提出口頭報告。
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羅智強批，監察院居然要派員到一個以棕熊為主的地區，去考察黑熊保育？連考察理由都胡謅亂掰，這就是浪費民脂民膏的監察院！31.5萬對民進黨高官來說可能不多，但根據主計總處的統計，台灣有將近1成的勞工朋友，全年薪資達不到這個數字。人民工作12個月掙的辛苦錢，監察院的官呀，隨便編個考察理由去日本玩5天就能花光。
羅智強也不滿，這樣一個效率低落的東廠院、酬庸院，不只每年花費人民超過10億的納稅錢，三年內預算漲幅更高達8.6%。對比同期，受雇員工總薪資成長不過4.1%。真的是朽木為官、禽獸食祿，致社稷邱墟，蒼生塗炭。何其諷刺！「去棕熊棲息地考察黑熊只是監察院誇張行徑的冰山一角。新會期，我一定會嚴審刪凍監察院預算，不再讓這些高居朝堂的昏官胡作非為！」
監察院回應，該預算乃監察院每年歷行編列的職員出國考察經費，旨在鼓勵及培養職員在繁重公務之餘，可以藉由出國考察汲取先進國家經驗，開拓國際視野，增益公務實戰能力，至於考察主題，則由出國同仁自行選定，簽核後確定。以今年為例，考察主題為日本法官與懲戒制度。至於114年，考量近年來監察院調查案件不少與自然保育有關，故在旅費暴漲及經費相當有限的情況下，僅能擇選就近的日本為考察國家。
而依規定，監察院每次出國考察皆歷經事前的縝密規劃與聯繫，事後返國後，則需撰寫出國報告及製作簡報，公開向全院提出口頭報告。