艾蜜莉憑什麼成為聯合公園新主唱？11歲寫歌、合作過One OK Rock

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▲艾蜜莉阿姆斯壯（右）從11歲開始寫歌，從小誓言進入搖滾樂團。（圖／艾蜜莉IG）

▲聯合公園睽違7年終於重啟活動，歌迷非常期待新血帶來新氣象。（圖／WARNERMUSICAU）

美國傳奇搖滾樂團聯合公園（Linkin Park）主唱查斯特班寧頓（Chester Bennington）在2017年因為憂鬱症所苦輕生後，團隊活動就此停擺，相隔7年後，聯合公園在昨（6）日驚喜宣布將正式回歸，並加入兩位新血—女主唱艾蜜莉阿姆斯壯（Emily Armstrong）以及鼓手柯林（Colin Brittain）。突如其來的好消息讓歌迷們又驚又喜，也紛紛討論起新任主唱是何方神聖？據了解，艾蜜莉11歲就開始寫歌、合作過日本搖滾天團One OK Rock。1986年生的艾蜜莉阿姆斯壯今年38歲，來自美國洛杉磯，外型出眾、唱腔狂野的她，吉他實力也很厲害，曾擔任樂團Dead Sara的主唱兼吉他手，擁有可以唱進靈魂深處的沙啞嗓音。艾蜜莉從11歲就開始寫歌並學習吉他，據說她毅然決然踏上音樂之路的原因，是因為她在拿起吉他時，就確信自己要加入搖滾樂團。艾蜜莉阿姆斯壯曾所屬的樂團Dead Sara曾是One OK Rock、Papa Roach等樂團的合作對象。而除了樂團上的合作經驗豐富，她個人也和包括和後裔樂團等多位知名音樂人合作過，是非常多才多藝的音樂人。比起五味雜陳的心情，大多數的歌迷都樂見其成。畢竟艾蜜莉並非是要取代查斯特，而是將由她來傳承聯合公園的精神，還有人說：「真正愛聯合公園的粉絲不會拿兩人來比較！」期待她能打破沉寂，為團隊注入新的能量。聯合公園將於11月15日第8張專輯《From Zero》，9月起他們會在世界各地包括洛杉磯、紐約、德國、倫敦、韓國、哥倫比亞等地展開巡迴演出。