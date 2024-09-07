安芝儇來台粉絲擠爆機場！秩序混亂惹爭議被狂罵：沒見過女人嗎？

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▲安芝儇的接機人潮想當龐大，場面一片混亂外還造成機場安全問題。（圖／安芝儇 IG）

▲安芝儇本人也沒想到會有這麼多人來接機，無法一一簽名的她還向粉絲致歉，回家後也繼續打開直播回饋粉絲。（圖／安芝儇IG）

▲粉絲也希望下次不要在警衛人手不足的情況下公開安芝儇的行程，以保障她的安全。（圖／記者吳翊緁攝影）

被封為「最強外掛」的韓籍啦啦隊女神安芝儇，去年來台發展後加入台鋼雄鷹啦啦隊，成為「WING STARS」的一員，在台灣擁有超高人氣。近日剛從韓國來到台灣的她現身小港機場，吸引超過百名男粉絲到場迎接，安芝儇也熱情回應，不過接機畫面曝光後，卻引起爭議，不少人被一擁而上的男粉絲嚇到，忍不住大罵：「沒見過女人嗎？」相當擔心安芝儇的安危。安芝儇自去年來台後大受粉絲歡迎，熱愛台灣的她也決定在台灣定居，目前長居高雄。昨日從韓國來台的安芝儇降落小港機場，消息一出也吸引無數粉絲前去接機，就連安芝儇也被人山人海的陣仗嚇到。不過溫柔寵粉的她也耐心停下一一幫球迷簽名、拍照互動。事後安芝儇還在IG上PO出「認證照」分享粉絲接機的場面，表示自己見到這麼大的陣仗還以為是與韓星坐到同一班飛機，沒想到全是來看她的，令她感動致謝與道歉，無法幫所有粉絲簽名。不過，這樣龐大的人流也影響到了機場秩序，接機影片曝光後也惹來不少罵聲，機場內有欄杆遮擋，因此秩序還算良好，不過有現場粉絲透露，在安芝儇即將結束簽名離開時，現場出現了不少推擠的狀況，還有球迷直接狂塞簽名板、棒球給她簽，讓她嚇了一跳，安芝儇離開機場的場面也相當混亂，有大批男粉絲將她包圍，造成安全問題。不少粉絲忍不住心疼直言：「安芝儇好可憐......被一群人堵的機場都出不去」、「天吶根本市場大媽」、「有夠沒水準，要不是安芝儇在現場我真的會打起來」、「那群在外面包圍她的跟印度男人有什麼區別？是沒有見過女生嗎？」事後，歷經長途旅程的安芝儇返家後還開啟了直播回饋粉絲，還發文寫下：「今天真的有很多人來，真的很抱歉沒辦法一幫你們簽名，所以一到家想說來直播一下」向粉絲致歉。看到如此親切友善的安芝儇，粉絲也更加心疼，希望經紀公司下次不要在警衛人手不足的狀態下貿然公開行程，以保障她的安全與隱私。