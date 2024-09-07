怎麼換iPhone 16最省錢？　舊機不要丟！3年前機型最高可折1.6萬

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▲傑昇通信則認為，因應AI手機換機潮，還在iPhone8、X、XR、11硬撐的用戶，都有可能成為這波iPhone 16系列換機主力。（圖／官方提供）

▲選擇「Apple Trade In 換購方案」原本盒裝內的線材不需要寄回，不會影響回收價格。(圖／記者周淑萍攝)

iPhone 16 系列台灣時間下週二（9/10）即將登場，外界猜測發表會後的當週五（9/13）就會開放預購，再下週的週五（9/20）立即開賣。擔心新機再漲價，來不及存錢，可以先去把舊iPhone撈出來，在蘋果官網舊換新，2016年的iPhone 7 Plus都還可以折抵千元，如果以3年換機的一個循環，原iPhone 13用戶最多可以折抵1萬6100元，拿來換iPhone 16可以省下不少錢。今年iPhone 16系列市場預估需求量將會很大，傑昇通信則認為，因應AI手機換機潮，還在iPhone8、X、XR、11硬撐的用戶，都有可能成為這波iPhone 16系列換機主力。但手機零件和製程成本不斷上升，就連同今年大多數安卓旗艦新機的定價也持續調高，特別是這次蘋果iPhone 16新機使用台積電提供的A18晶片處理器成本較高，傑昇通信分析，就算美國當地不調漲，蘋果恐採用去年方式針對其他國家進行調整，才能應對iPhone 16系列因零件成本上漲、通膨和高利率帶來的匯差問題。▪︎ iPhone 14系列可折約 13,900～22,900元▪︎ iPhone 13系列可折約 9,200～16,100元▪︎ iPhone 12 系列可折約5,700～10,700元▪︎ iPhone 11 系列可折約5,700～8,200元▪︎ iPhone XS 系列可折約4,000～5,100元▪︎ iPhone XR可折最高可達3,900元▪︎ iPhone X 最高可達2,800元▪︎ iPhone 8 系列可折約2000~2700元▪︎ iPhone 7 Plus最高可達1,300元選擇一款iPhone後選擇「Apple Trade In 換購方案」，依照指示填寫即可，以記者手上的iPhone 13 Pro 256GB來折抵，在狀況良好的情況底下可以折抵金額可以達1萬1400元，但如果有以下的狀況則會再依照狀況而有折抵金額的差異：📍1是否可開機且所有按鈕都能正常作用？📍2機身外觀是否良好？沒有嚴重裂痕、缺口和刮痕，背面玻璃有沒有碎裂。📍3觸控螢幕和相機是否狀況良好？觸控螢幕沒有裂痕、缺口和刮痕，相機可不可以正常運作，且鏡頭沒有任何損壞，螢幕有沒有失真、線條與黑白雜點的狀況。如果當初購物時有鐫刻，只要是 Apple 官方鐫刻，換購估價將不會受到影響，此外，充電器、連接線、保護殼及錶帶等配件也用寄回，不會影響折抵金額。但是第三方鐫刻可能會影響裝置的估價，線上換購通常費時2～3週，必須在收到新裝置的 14 天內，將換購裝置送回給蘋果，處理換購退款需要 3 至 5 個工作天。