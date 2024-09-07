USB藏「柯文哲收賄證據」曝！涉收沈慶京1500萬　北檢說話了

防糾紛！體育署籲健身房業者慎推銷　民眾詳審契約再簽會籍或買課

記者林則澄／台北報導

▲不少健身房常客有被業者推銷教練課程的經歷，體育署建議消費者在購買會籍或教練課程前應詳細審閱契約內容，就能降低後續糾紛。（示意圖／Pexels）
▲不少健身房常客有被業者推銷教練課程的經歷，體育署建議消費者在購買會籍或教練課程前應詳細審閱契約內容，就能降低後續糾紛。（示意圖／Pexels）
不少常去健身房運動的民眾，都有遇過業者推銷教練課程的經歷，但在話術影響之下半推半就簽下的合約，難免導致後續的消費糾紛。教育部體育署今（7）日表示，為了降低發生相關情事，除了督導地方政府輔導、查核健身房業者遵循相關規範，並且提醒消費者，購買會籍或教練課程應先詳細審閱契約內容、衡量自身能力，如有遇到業者不當推銷教練課程，可向地方主管機關反映情況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
為了提供民眾安全的運動環境並且保障運動消費者權益，教育部體育署除了督導地方政府輔導、查核健身房業者應遵循《健身中心定型化契約應記載及不得記載事項》、《健身教練服務定型化契約應記載及不得記載事項》等規範與消費者簽訂契約，並且提醒消費者在簽訂會籍或教練課程契務必多加注意，不要受到業者推出優惠方案吸引，從而馬上簽下合約。

體育署提醒，消費者應先詳細審閱契約內容，若有任何問題應於簽約前向業者詢問、瞭解契約內容，同時切記應衡量自身的能力，包括時間、體能和經濟條件等情況，不要因為促銷方案一次購買過多的教練課程，以避免契約過期、課程上課不完、教練離職等原因衍生解約退費糾紛。

另外，體育署說明，消費者如有發現業者違反《健身中心定型化契約應記載及不得記載事項》、《健身教練服務定型化契約應記載及不得記載事項》相關規定，或遇到業者不當推銷課程，可向地方主管機關反映情況，若經主管機關查證屬實而且要求限期改善仍未完成者，則由地方政府逕行發布消費警訊，善盡資訊揭露責任。

教育部指出，體育署、地方政府也將持續輔導業者遵循規範訂定教練課程契約，目前體育署亦有責請各個地方政府積極辦理113年度消費者保護查核作業，保障民眾健身消費權益、降低相關消費糾紛發生，期望未來帶動健身產業更加蓬勃發展，共同努力創造友善運動健身環境，也讓民眾運動安心享受運動樂趣。

王心凌健身房爆汗！曬近距離自拍　素顏膚況粉絲驚呼：不敢相信

59Fitness健身房無預警宣布月底歇業！63名會員退款　金額破百萬

應徵教練被打槍！男開貨車高速衝撞健身房　成吉思汗怒告殺人未遂

國健署「補水3適」大公開！防範夏日運動熱傷害：每15分鐘就喝水

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選