柯文哲被羈押！蔡壁如曝「這原因」：沒有辦法接代理黨主席

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，北院5日二度召開羈押庭，結果呈現大逆轉，由前次無保請回變為羈押禁見。由於柯文哲恐遭到羈押2個月，傳出民眾黨內有創黨大老擬推派黃國昌當代理黨主席。對此，前民眾黨立委蔡壁如今（6）日受訪表示，柯文哲只是請假，黨中央有成立危機處理小組，她目前的身分是台中市府顧問，大概沒有辦法去接代理黨主席。民眾黨將在全國各個地方動員全體黨公職開講，第一站會明日晚間6點半在北市濟南路立院群賢樓前舉行，民眾黨在柯文哲被羈押後發布預先錄好影片，希望小草們好好生活。針對是否贊同小草上街？蔡壁如表示，大家訴求團結OK，大家團結，她大概會在6點抵達，跟大家站在一起，同時也要聽柯文哲的話好好生活。針對是否有意願接代理黨主席？蔡壁如表示，柯文哲只是請假，黨中央有成立危機處理小組，暫時就先這樣子吧。蔡壁如強調，她目前的身分是台中市府顧問，大概沒有辦法去接這樣職位，她還是民眾黨黨員，會跟大家站在一起訴求團結。